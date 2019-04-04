В Воронеже суд отменил и второй штраф за неоплату парковки

СЕГОДНЯ 22:11 2019-04-04T22:11:49+03:00

Мотивировка та же, что и в деле автоледи, рассматриваемом днем ранее

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В четверг, 4 апреля, Центральный районный суд вновь принял сторону водителя в споре с владельцами «Городских парковок». Михаил Черенков оспаривал штраф, назначенный за утреннюю стоянку его «Мицубиси-Паджеро» 17 декабря 2018 года на улице Комиссаржевской.

Суд посчитал фотодоказательства нарушений правил парковки неубедительными и отменил штраф в 1,5 тысячи рублей.

Напомним, что 3 апреля, в том же суде приняли аналогичное решение по штрафу в 1500 рублей, который обязывали оплатить автоледи из Острогожска Екатерину Шевцову. Она припарковала свой «Форд-Фокус» со знаком «Инвалид» на улице Орджоникидзе. «Городские парковки» мотивировали свое решение тем, что девушка не получила специальное разрешение на бесплатную стоянку. Суд посчитал, что фото не хватает конкретики, и оно не доказывает нарушения. Кроме того, сотрудники ГИБДД тогда не имели права передавать личные данные административной комиссии, которая назначала штраф.

Впрочем, в мэрии уверены, что подобные решения суда удастся опротестовать, так как якобы есть положительный прецедент в Верховном суде России.

ИСТОЧНИК KP.RU