2019-04-03T22:56:53+03:00
Общество

В Воронеже суд отменил первый штраф за нарушение правил платной парковки

Теперь автоледи Екатерина Шевцова избавлена от необходимости раскошелиться на 1,5 тысячи рублей
Яков СТРОГОВ
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Центральный районный суд принял сторону девушки-водителя.Центральный районный суд принял сторону девушки-водителя.Фото: centralny.vrn.sudrf.ru
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В среду, 3 апреля, Центральный районный суд принял решение по поводу оспоренного штрафа за парковку. Обжаловала решение районной административной комиссии водитель из Острогожска Екатерина Шевцова. Она припарковала свой «Форд-Фокус» со знаком «Инвалид» на месте, предназначенном для этой категории граждан, на улице Орджоникидзе утром 18 декабря 2018 года. Однако ее пытались оштрафовать за то, что она не получила специального разрешения на бесплатную парковку.

Адвокат Шевцовой Оксана Пальчикова настаивала на том, что место парковки на фотографии, явившейся основанием для вынесения штрафа, четко не видно. Кроме того, по е мнению, персональные данные автовладельца были запрошены районной административной комиссией в ГИБДД до принятия соответствующей законодательной нормы, что является нарушением.

В итоге суд принял сторону истца и освободил девушку от уплаты штрафа – 1500 рублей.

4 апреля в Центральном районном суде будут рассматривать еще одно дело о неоплате парковки. Оспаривать ту же сумму, что и у Шевцовой, будет Александр Черников, оставлявший свой «Мицубиси-Паджеро» утром 17 декабря 2018 года на улице Комиссаржевской. Защита также планирует основывать свои доводы на нечетких данных фотосъемки, на основании которых оштрафован мужчина.

В то же время в мэрии заявили, что будут обжаловать приговор по делу Екатерины Шевцовой. И не сомневаются, что им это удастся.

- Административные комиссии управ районов вправе привлекать нарушителей к ответственности. Отдельные пробелы и противоречия в нормативно-правовой базе не должны этому препятствовать, - заявила заместитель мэра Воронежа Марина Плиева. - Вне зависимости от исхода дел, которые сейчас находятся в производстве, судебная практика, позволяющая привлекать к ответственности за эти нарушения, будет сформирована. Нам позволяет так думать сложившаяся практика во многих регионах, а также тот факт, что аналогичное постановление административной комиссии было признано законным в Верховном суде РФ. Специалисты учтут все возможные замечания к деталям оформления материалов и скорректируют форму процессуальных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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