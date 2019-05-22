2019-05-22T17:33:13+03:00
Авто

Чиновник, выписавший воронежцам штрафы за парковку, не получил наказания

Суд принял решение прекратить административные дела, заведенные в его отношении
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Со штрафами за неоплаченную парковку в Воронеже все неясно.Со штрафами за неоплаченную парковку в Воронеже все неясно.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Суд отказался признать виновным председателя административной комиссии Центрального района за незаконную обработку персональных данных. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Напомним, чиновник выписал штрафы на водителей, не заплативших за парковку в центре Воронежа. Однако Роскомнадзор пришел к заключению, что он не имел права обрабатывать персональные данные автомобилистов. По части 1 статьи 13.11 КоАП РФ чиновнику грозил штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

- Два дела об административных правонарушениях, возбужденных управлением Роскомнадзора Воронежской области на основании заявлений граждан, были рассмотрены мировым судьей судебного участка №4. Производство по обоим делам суд прекратил, - пояснили в городской администрации, добавив, что мотивировочная часть решения пока не готова.

Ранее те самые два штрафа, выписанные водителям, в Центральном районном суде признали незаконными. Так что точку в этой истории ставить пока рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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