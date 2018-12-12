Почему воронежские платные парковки с утра завалены снегом

С наступлением зимы обозначилась еще одна проблема в пользовании платными парковками. Водители немного привыкли, что ставить машины в Центральном и Ленинском районах приходится не бесплатно, но рассчитывали, что за свои деньги получат хотя бы комфортные места. И что же? С утра, как и в недалеком прошлом, территория теперь уже платных парковок нередко завалена снегом.

Посыпались жалобы в соцсетях. Их можно разделить на две группы. Первая - водителям просто трудно заехать с утра на платные парковки из-за сугробов. Вторая - вечером не менее тяжело выбраться с места, где оставил машину. За которое, между прочим, выкладываешь свои кровные. А пока откапываешься, денежки-то тоже утекают из кармана.

В компании, выигравшей концессию на организацию платных парковок в столице Черноземья, - ООО «Городские парковки» - ситуацию прокомментировали так:

- Мы заключили договоры на уборку мест платных парковок с комбинатами благоустройства Центрального и Ленинского районов. Однако в их работе нас далеко не все устраивает. Особенно это касается комбината Центрального района. Мы договорились о том, что парковки, граничащие с центральными улицами, убирают от снега и льда в первую очередь, наравне с расчисткой дорог. Однако периодически коммунальные работники не справляются с этим вовремя, причем даже на проспекте Революции и на Университетской площади, что уж говорить о боковых улицах. С одной стороны, на них сваливают снег очищающие улицы работники магазинов и офисов центра города, с другой - туда же летит все то, что убирают с дорог.

Ведем работу с комбинатами благоустройства, по результатам мониторинга состояния парковок обращаемся, чтобы быстрее все убирали. По контракту у нас предусмотрены и штрафы в случае, если эту проблему не решат, - за год может накопиться сумма более 100 тысяч рублей. Но все же к ним мы прибегнем лишь в самом крайнем случае. Пока предпочитаем наладить работу путем каждодневного общения с комбинатами.

Если на парковке много снега, водителям предлагаем звонить по телефонам 257-67-00 (горячая линия) или 266-96-59 (рабочий телефон администратора). А еще - послать фото с сообщением о проблеме на электронную почту: support@vrnparking.ru

Любопытно, что 100%-ной гарантии того, что даже в этом случае водителей освободят от дополнительной платы не по их вине, в «Городских парковках» не дают. Однако шансы, по словам концессионеров, сильно возрастут.

В мэрии заявили, что парковки всегда будут убирать от снега несколько дольше, чем проезжую часть, поскольку, во-первых, в течение длительного времени (особенно ночью) они заняты припаркованными автомобилями, во-вторых, правые полосы по технологическому процессу уборки используются в качестве временного хранения снега, сметенного с дорог.

В случае, когда на парковке не видно дорожную разметку, необходимо руководствоваться дорожным знаком «Способ постановки транспортного средства на стоянку».

В управе Ленинского района предложили водителям, попавшим в снежную ловушку, звонить по телефонам 277-05-10 и 255-92-30 (районный комбинат благоустройства).

А вот в управе Центрального района с комментарием затруднились. Тем не менее, по аналогии с Ленинским даем телефоны приемной районной администрации - 252-42-08 - и комбината благоустройства: 237-29-32, 224-33-46 и 224-33-47.

Оговоримся, что первоначально все-таки нужно звонить именно в «Городские парковки». И только если там не берут трубку или занято, имеет смысл обращаться в управы либо комбинаты благоустройства.

КСТАТИ

Места для инвалидов занимают все подряд

Еще одна проблема, на которую жалуются воронежцы, - особенности парковки на местах для инвалидов. Их, как правило, занимают не люди с ограниченными возможностями, а просто все подряд.

В управе Ленинского района рассказали, как, мягко говоря, не всегда хорошо ведут себя водители, жаждущие быстрее занять любой свободный участок:

- Недалеко от школы № 38, когда чистили дорогу, заметили, что на парковочное место, предназначенное для инвалида, выехал явно не имеющий проблем со здоровьем мужчина. Вышел из автомобиля, мы ему говорим: «Вы инвалид?». Он улыбнулся, сказал: «Нет». В общем, согнали его с неположенного места. Но представьте себе, сколько народу ведут себя схожим образом. И куда деваться настоящим инвалидам?

Между тем, в администрации «Городских парковок» обещали создать реестр автомобилей с парковочными разрешениями для инвалидов (их могут получить как сами люди с ограниченными возможностями, так и те, кто им помогает). Если машины нет в реестре (даже если на стекле присутствует знак «Инвалид»!) – жди штрафа.