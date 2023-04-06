Школьная программа по «Пушкинской карте»: на какие спектакли сходить воронежским ученикам

Женитьба Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Родители и учителя сетуют, что молодое поколение мало читает. А «Комсомолка» нашла отличный вариант приобщения учеников к школьной программе. Поход в театр. Конечно, это не заменит чтение в полной мере, но поможет развить интерес к произведениям у школяров, которым «скучновато» корпеть на фолиантами. И родителям в копеечку не влетит: ведь можно сходить в театр бесплатно - по «Пушкинской карте»! В итоге польза огромная: есть шанс оторвать чад от компьютеров, вложить хоть какую-то толику прекрасного в их головы, эрудицию опять же подтянуть.

Инспекция репертуаров воронежских театров обнаружила внушительный перечень спектаклей по школьной классике, на которые действует «Пушкинская карта». Список разнообразный и «нафталином» от него не пахнет. Скучно точно не будет.

ОСТРОВСКИЙ

Не случайно начинаем наш обзор с этого писателя. В этом году в России отмечают 200-летний юбилей великого русского драматурга. И в Воронеже пройдут «Дни Островского».

6 апреля Камерный театр покажет «Бальзаминова» в постановке Михаила Бычкова. Очень крутой спектакль об умении устроиться. В весьма эффектных декорациях, совмещающих театральную сценографию с кино - супер комбо. 1 час 50 минут c одним антрактом. (16+)

Бальзаминов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А 13 и 29 апреля «Камерный» приглашает на «Грозу» - тоже в постановке Михаила Бычкова. В действо затягивает необычный советский антураж и стильная видеографика, ставшая полноценными декорациями - льющий на нервы главной героини дождь, дым, сгущающийся до мрака и увлекающий в свои анналы героиню, и полет-нырок Катерины. «Гроза« у Михаила Бычкова получилась не душной, как бывает в природе, а душераздирающей. «Живая и настоящая», говорит о ней сам режиссер. Спектакль явно оставляет послевкусие. Оно с привкусом горечи и соли от слез. Но ведь так и должно быть…2 часа 20 минут с одним антрактом. (16+)

12 апреля в ТЮЗе покажут спектакль «Последняя жертва» столичного режиссера Анатолия Ледуховского. Это эстетский спектакль с откровенно провокативной природой - история о неразделенной любви, карточных долгах и человеческой подлости. Режиссер создает страшный мир дельцов, в котором закладываются дома, драгоценности, души. 2 часа 45 минут с антрактом. (16+)

12-13 апреля драмтеатр приглашает на премьеру этого сезона - «На всякого мудреца довольно простоты». История бедного талантливого сочинителя, превратившегося в подлого интригана и беспринципного карьериста ради положения в обществе. О том, как месть может повернуться против себя самого, хоть ты стоумовый. Спектакль - некое предупреждение нынешним лицемерам, вдруг не знают классику, не представляют, чем может закончиться сомнительное для души предприятие. 100-процентно сохраненный текст Островского, но в минималистичном антураже, придуманном Владимиром Петровым. Длительность 2 часа 50 минут с антрактом. (12+).

На всякого мудреца довольно простоты Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А в театре оперы и балета есть прекрасная опера Римского-Корсакова «Снегурочка» (16+) по мотивам одноименной пьесы-сказки Островского. Очень красивая феерия. Три часа, но вы не уснете! Здесь нет никакой занудности и замшелого нафталина. Скорее, наоборот, - яркое, эффектное действо, со спецэффектами. Главной фишкой сценографии является зрелищный видеоряд, ставший полноценной декорацией, а еще взмывающие ввысь бочки-ракеты и пускающее солнечных зайчиков огненное солнце, в котором в финале растворяется Снегурочка. 3 часа. (16+)

Снегурочка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЧЕХОВ

С Чеховым тоже проблем в Воронеже нет.

В драмтеатре можно выучить практически всю школьную программу. «Вишневый сад» в постановке Владимира Петрова в 2017-м признали спектаклем сезона (он получил премию «Браво» в нескольких номинациях). Академический текст про драму семьи с ее нелепостями и слабостями дополнен современным видео-артом. На сцене в буквальном смысле нет декораций. Их заменяет огромный пересекающий сцену «забор»-экран, на который проецируются и открывающий спектакль Чехов, и незабываемый шкаф, которому посвящает свой монолог нелепый Гаев, и цветение сада, и проект Лопахина по его «спасению», и вырубка деревьев. Длительность 2 часа 50 минут с одним антрактом, (12+)

Вишневый сад Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Есть в драмтеатре и «Чайка» (16+). В центре этой чеховской истории - сложный клубок взаимоотношений: не желающей отходить на второй план актрисы Аркадиной, ее молодого любовника – успешного, но неприкаянного писателя Тригорина, выросшего в тени материнской славы Треплева и юной мечтательницы Нины Заречной. Длительность 2 часа 50 минут с одним антрактом. (16+)

В Камерном театре совсем недавно прошла премьера по Чехову. «Медведь» - необычная постановка - нуар-водевиль, гротеск в черном цвете. Недолго, необычно, временами смешно. 1 час без антракта. (16+)

Медведь Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

И конечно, в Камерном нужно посмотреть «Дядю Ваню» - «сцены из деревенской жизни» в стильных декорациях и под хиты советского прошлого. Как признался артист Камиль Тукаев, на репетициях чувствовался флер мистики – будто Антон Павлович вел артистов, незримо присутствуя и на читках, и при разговорах в гримерке. 2 часа 30 минут с одним антрактом. (16+)

Дядя Ваня Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В театре оперы и балета по мотивам рассказа Чехова «Анна на шее» есть балет в 2-х действиях - «Анюта» на музыку композитора Валерия Гаврилина. Ставил сам балетный мэтр Владимир Васильев. Как он признавался: здесь есть лирика, романтика, гротеск, комедийность, драматизм и трагизм ситуаций и положений». 2 часа (12+)

Анюта Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А еще в ТОБе есть спектакль-эксперимент на музыку Чайковского - «Чехов. Отражения» (12+). Его поставил хореограф Константин Уральский. Это хореографическое размышление о женских образах в произведениях писателя. Главные действующие лица балета – пять наделенных глубоким внутренним миром героинь разных чеховских произведений - Анна Сергеевна из рассказа «Дама с собачкой», Ирина, Ольга и Мария из пьесы «Три сестры» и Нина Заречная из «Чайки». Их взаимоотношения с другими персонажами, переживания, мечты и желания в столкновении с реальностью окружающего мира складываются в хореографические сцены балета. 1 час 10 мин (12+)

ГОГОЛЬ

«Женитьба» в драмтеатре - лихо закрученная интрига, на редкость колоритные персонажи и невероятное происшествие в финале. Искрящийся эмоциями спектакль Никиты Рака украшен «перебивками» французского рэпа (ну хочет один из женихов, чтобы невеста непременно говорила по-французски, так грех «ружью не выстрелить») и видео-инсталляцией множащихся окон, уже с начала постановки манящих вечного жениха сигануть от женитьбы подальше. Диалог Агафьи с Подколесиным эффектно решен - словно боксерский поединок, настолько мучительно герою дается эта непривычная сцена - объяснений с невестой. 2 часа с одним антрактом. (12+)

Женитьба Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Самую известную, любимую и разобранную на цитаты повесть из знаменитого гоголевского цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» «Ночь перед Рождеством можно сравнить в разных вариациях!

«Спектакль-праздник» со спецэффектами предлагает драмтеатр. Здесь не только «редкая птица долетит до середины Днепра», здесь летают огромные вареники, много веселья и мистики, которая не обошла постановку.

- Была сплошная чертовщина. У Черта самый заковыристый грим, но костюм несложный. Но именно с костюмом больше всего возились: то кнопка отлетит, то хвост отваливается. А за пару дней до сдачи спектакля у артиста Евгения Чистякова, который играет Черта, неожиданно щеку раздул флюс! Пришлось разрезать в больнице, он еще перед премьерой ходил с опухшим лицом! - рассказывал режиссер Никита Рак. 1 час 55 минут с одним антрактом (12+)

Ночь перед Рождеством Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А театр оперы и балета предлагает «Ночь перед Рождеством» с приключениями Вакулы, Солохи, Чертом в версии быль-колядка на музыку Римского-Корсакова. Спектакль тоже ни разу не скучный. А Черт с полосатым хвостом выбегает из зала! 2 часа 10 мин (6+)

В Камерном театре по Гоголю идут «Игроки». Сюжет разыгран в жанре вестерна. Ихарев - одинокий ковбой, провинциальная гостиница с клопами - салун. Но сквозит через стену неотесанных досок на сцене нечто родное, заповедное, мистическое. В спектакле звучит музыка Эннио Мориконе, Рэя Кудера, Марка Рибо, Эндрю Берда, групп «Белый острог», Death Brothers, Friends Of Deen Martin’s. 1 час 30 минут без антракта. (16+)

ПУШКИН

Александра Сергеевича, который «наше все», очень любят в театре оперы и балета.

Здесь можно послушать в вокальном варианте «Евгения Онегина» (по мотивам легендарного пушкинского романа в стихах - 3 часа 15 мин) и «Пиковую даму» (по мотивам одноименной повести - 3 часа 25 мин) - обе оперы в 3-х действиях прославленного композитора Петра Чайковского. Кстати, именно показом «Евгения Онегина» 25 февраля 1961 года открылся в Воронеже Музыкальный театр, с тех пор эта опера ставилась трижды. 12+

А пушкинскую поэму «Руслан и Людмила» в театре оперы и балета можно посмотреть в танце - очень красивый балет в 2-х действиях - это не просто атмосферная сказка с необыкновенной красоты костюмами и декорациями, но исповедь о вечных человеческих чувствах: преданной, верной любви, побеждающей предательство и коварство, о вероломстве, обреченном на гибель. 2 часа 30 минут (6+)

ЛЕРМОНТОВ

Лермонтовские стихи можно поучить в Кольцовском театре. «Маскарад» - классическая история о людских страстях - за два часа покажет все: любовь, коварство, предательство, интриги. Заодно погадаете, зачем режиссер Владимир Петров закидал сцену огромными валунами из войлока. 2 часа 10 минут с одним антрактом (12+)

ГОРЬКИЙ

В Камерном показывают недавнюю премьеру по Горькому «Мещане». Горький писал драму. Михаил Бычков переводит «Мещан» в плоскость комедии. В спектакле вездесущие телевизоры (как обывательский признак материального благополучия) безостановочно показывают развлечения. Но, как говорится, было бы смешно, если б не было так грустно. Веселый антураж - не цель, а средство всего лишь подчеркнуть на контрасте грустные выводы. Фоном «Иронии судьбы», «Бони М» и Аллегровой не залакировать ставшие перманентными скандалы в благополучном доме Бессеменовых, в этом болоте постоянного «Дикого ангела» и тараторящего Малахова. 2 часа 30 минут с одним антрактом (16+)

Мещане Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПЛАТОНОВ

А в театре оперы и балета Михаил Бычков поставил оперу воронежского композитора Глеба Седельникова «Родина электричества» по прозе воронежского писателя Андрея Платонова. Спектакль о строительстве в деревне Рогачевка электростанции получился ярким, зрелищным и удивительно стильным. Большую роль в этом сыграло оформление постановки. Сценография решена в духе русского авангарда 20-х. Доминируют квадратные формы и цвета революции – красный, серый, черный. Опера пролетает на одном дыхании, эффектную точку ставит «труп» громадной лампочки (по сюжету выстроенную и выстраданную крестьянами электростанцию сжигают кулаки). 1 час 15 мин (16+)

Родина электричества Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТВАРДОВСКИЙ

В театре оперы и балета есть прекрасный спектакль по Твардовскому - оперетта-песня Анатолия Новикова «Василий Теркин». Постановщики называют ее музыкально-драматическим спектаклем, ведь в нем органично переплетены и вокальные партии, и хиты «Смуглянка», «Эх, дороги», и стихи Александра Твардовского, и танцевальные номера, и драматические сцены. Режиссеру из Санкт-Петербурга Андрею Егорову удалось создать яркое, запоминающееся действо, в котором о войне рассказано не нафталиновым языком. Оригинальное сценическое решение сочетает приемы классического театра и инновационные технологии, - белые лазаретские рубашки стали символом наших потерь в войне. Динамику спектаклю придали и видео-проекции - в качестве импровизированного «Бессмертного полка» использованы фотографии воронежцев-фронтовиков из личных архивов жителей столицы Черноземья. 1 час 15 мин. (12+)

Василий Теркин Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ШОЛОХОВ

А по мотивам рассказов Михаила Шолохова в оперном театре поставили народную музыкальную комедию Евгения Птичкина «Бабий бунт». Про то, как женщины из донского хутора решили проучить своих нерадивых мужей и женихов, взбунтовались и зажили своей отдельной женской коммуной. Пришлось казакам самим обеды варить, белье стирать и за детьми присматривать, а потом вымаливать у женщин прощение. 2 часа 20 мин. (6+)

СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

С 7 апреля в театре кукол возобновляют легендарный спектакль прославленного режиссера и худрука театра Валерия Вольховского «Маленький принц» по одноименной повести писателя-летчика Антуана де Сент-Экзюпери, а также фрагментам его документально-публицистической книги «Планета людей» и романа «Ночной полет». Мэтр поставил его в 1988-м и определил жанр как философскую притчу. Это исповедь о смысле жизни, ее непреходящих ценностях. О том, что необходимо «найти себя в себе самом и не терять из виду». (10+)

ШЕКСПИР

Их «все» - Шекспир - тоже разобран воронежскими театрами на цитаты.

В драме дают «Короля Лира». Подлинные чувства, будь то любовь или ненависть, предательство, желание власти - всегда одинаковы. Надень на короля хоть грубые средневековые сапоги, хоть современные кеды. Именно с этой позиции рассуждал режиссер Зураб Нанобашвили, ставя в Кольцовском театре «Короля Лира». Модные «стеганки» и белые ботинки соседствуют здесь с рыцарскими мечами - они всего лишь намек на то, что какие бы ни были времена, - чувства людей не изменились испокон веков. История о безумном короле, разделившем страну между двумя льстивыми и двуличными дочерьми и изгнавшем по-настоящему любящую третью, получилась хорошим спектаклем, цельным, с интересными декорациями, крепкими актерскими работами. Постановка признана победителем театрального конкурса «Браво-2021» в номинации «Спектакль сезона в драматическом театре». 2 часа 45 минут (16+)

Король Лир Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Еще одну из величайших трагедий мировой литературы - «Ромео и Джульетта» - можно посмотреть в танцевальном варианте на музыку Прокофьева в театре оперы и балета. 2 часа (6+). Впрочем, в ТОБе есть и еще одна шекспировская трагедия в танце - «Макбет». В постановке Владимира Васильева главная фигура балета - леди Макбет, которая стремилась к власти, но не успела ею насладиться. 1 час 55 мин. (16+)

Если вы увидите в Воронеже объявление, что Никитинский театр показывает на какой-то площадке «Двенадцатую ночь», - обязательно идите! Это очень атмосферный, необычный спектакль по шекспировской комедии - в площадной манере. Из декораций - песочница, в ней весь вечер и играют артисты. Причем каждый раз - разных персонажей! Потому что, кому какие роли исполнять - каждый раз решают зрители! Мужчины могут играть женщин и наоборот. Как шутят артисты, девочки любят играть герцога Орсино, а мужчины - Виолу. Но интереснее вытянуть все-таки не вчерашнюю роль. Спектакль - трижды номинант театральной премии «Золотая маска-2022». 2 часа 30 минут с антрактом (12+)

Двенадцатая ночь Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПРАВКА «КП»

Проект «Пушкинская карта» отлично зарекомендовал себя в Воронежской области. По состоянию на 1 марта 2023 года, 119 тысяч молодых людей от 14 до 22 лет оформили «Пушкинские карты» по всей Воронежской области. 140 учреждений стали участниками акции, включив более 4000 мероприятий в программу.