9 телевизоров, накладные попы и «Дикий ангел»: в Воронежском камерном театре показали современных «Мещан»

Мещане Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Два аншлага собрала премьера «Мещан» в Камерном театре 26 и 27 ноября. Современную версию пьесы Горького поставил худрук театра Михаил Бычков. Режиссер впервые обращается к творчеству классика.

Горький писал драму. Бычков переводит «Мещан» в плоскость комедии. В спектакле вездесущие телевизоры (как обывательский признак материального благополучия) безостановочно показывают развлечения. Но, как говорится, было бы смешно, если б не было так грустно. Веселый антураж – не цель, а средство всего лишь подчеркнуть на контрасте грустные выводы. Фоном «Иронии судьбы», «Бони М» и Аллегровой не залакировать ставшие перманентными скандалы в благополучном доме Бессеменовых.

Мещане Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Глава семейства недоволен никчемностью великовозрастных детей. Он хочет для них лучшей доли. По примеру своей. Отпрысков раздражает душная забота родителя. Они бы и хотели вырваться из его плена, да слишком слабовольны.

Девять телевизоров так и не стали для них окном в мир. Хоть и показывают действительность за пределами отцовских стен, но не учат жить. Так и остаются члены семьи вариться в своем болоте, отращивая «попины ушки» под Леонтьева. И пятые точки продолжают расти (классный в своей карикатурности режиссерский прием увеличить формы артистов за счет накладных «полупопий» в исполнении художника по костюмам Юрия Сучкова), тянут как гиря к низу и в основной массе перевешивают современное и прогрессивное. Только Нилу с Полей удается вырваться из этого болота постоянного «Дикого ангела» и тараторящего Малахова.

В спектакле заняты девять актеров. И невозможно выделить кого-то из артистов, упрекнуть ни в переигрывании, ни в поверхностности, настолько цельные образы получились у Юрия Овчинникова (Бессеменов), Натальи Шевченко (его жены), Олега Луконина (сын), Яны Кузиной (дочь), Людмилы Гуськовой (квартирантки, вдовы тюремщика), Камиля Тукаева (певца-квартиранта), Андрея Новикова (родственника Перчихина), Марины Погорельцевой (дочери Перчихина), Георгия Яковлева (воспитанника Бессеменова).

Следующие показы «Мещан» пройдут 4 и 17 декабря (16+).

Мещане Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ