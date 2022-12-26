Воронежский камерный театр поставил нуар-водевиль по Чехову с отсылками к Бэккету

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Под конец года Камерный театр показал воронежцам премьеру. Молодой режиссер Мурат Абулкатинов (выпускник мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе этого года) поставил спектакль по комедии-шутке Чехова «Медведь». Идея возникла во время режиссерской лаборатории, которая прошла в театре в августе под руководством критика Олега Лоевского. И вот из эскиза вырос полноценный спектакль. И очень необычный. Режиссер решил его в жанре нуар-водевиля.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В мрачной атмосфере фатальности, обыгранной в том числе стилем декораций – выкрашенные в черный цветы в кадках, черное фортепиано, на котором трагически возлежит героиня Яны Кузиной, сокрушаясь одновременно из-за смерти мужа и его неверности, - пессимистичный герой Василия Шумского, доведенный до крайности не отдающими деньги должниками, обречен «как гимназист» на падение в пучины сжигающей любви к femme fatale через дуэль. Неудивительно, что в действо вплетены фрагменты поздней прозы Сэмюэля Беккета.

- Мы меняем полярность водевиля, и простая история с музыкальными вставками и песнями становится более объемной, смешной и трагической одновременно, - так объясняет выбор жанра режиссер. - Многое из того, что составляет жанр «нуар», в этом спектакле есть. И трагические обстоятельства, в которых существует героиня: смерть мужа, его измены, траур. И герой, который начинает зависеть от этой женщины. И та ситуация, в которой они встречаются…

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Над спектаклем работали сценограф Софья Шнырева, художник по свету Павел Бабин и композитор Ирина Алексеева. В постановке кроме Яны Кузиной и Василия Шумского играет Юрий Овчинников. 16+