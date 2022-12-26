В Воронежском драмтеатре показали премьеру к 200-летию Островского

На всякого мудреца довольно простоты Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Перед Новым годом Кольцовский театр показал воронежцам премьеру – «На всякого мудреца довольно простоты». Выбор пьесы неслучаен: труппа отдает дань Александру Островскому, чье 200-летие страна будет отмечать в 2023-м. Пьесы драматурга, заложившего основы русского национального театра, в Кольцовском ставят регулярно (с 1937 года по 2009-й - 28 раз!).

Историю бедного талантливого сочинителя, превратившегося в подлого интригана и беспринципного карьериста ради положения в обществе, режиссер Владимир Петров выбрал, поскольку видит в современности идентичную ситуацию, когда социальные лифты не работают без обмана. Спектакль – некое предупреждение нынешним лицемерам, вдруг не знают классику, не представляют, чем может закончиться сомнительное для души предприятие.

Исполнитель главной роли Егора Глумова Егор Козаченко признается, что пришлось трудно в работе над персонажем.

- Сложностей было много. Я в жизни спокойный человек, а персонаж достаточно эмоциональный. Он поставлен в такие рамки, в которых по-другому существовать нельзя. Ему приходится моментально перестраиваться, меняя маски, при общении с разными людьми. Он ищет болевую точку каждого, где его зацепить, чтобы добиться своего, как хороший психолог ищет подход к разным клиентам. Я впервые работаю в таком формате: быстро адаптироваться к каждому, впрыгивать в каждую маску, которые эмоционально разные - напоминает смену картинки в кино. Некий калейдоскоп. И это очень сложно, - говорит Егор Козаченко. - Мне хочется оправдать действия моего героя, что по-другому было нельзя - человека загоняют в угол. Либо смириться с этим, ходить в офис и прозябать, либо что-то делать. И он из тех людей, которые вынуждены что-то делать. Приходится выполнять действия через силу, через сопротивление, но он ввязывается в эту игру, потому что по-другому никак.

Стильная и современная сценография Игоря Капитанова призвана показать, насколько опасен путь и неустойчиво положение карьериста. Даже у зрителей кружится голова от пола в виде искривленной шахматной доски. Очень сложно балансировать героям, чтобы не упасть, на мячах, используемых в спектакле в качестве опоры.

На всякого мудреца довольно простоты Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Но костюмы и сценография - единственное современное в спектакле. В остальном – чистая классика.

- Я не очень люблю, когда в классику начинают вносить что-то современное. Иногда доходит до апофеоза: когда начинают тексты менять - становятся соавторами классиков. Это неправильно, - считает исполнитель роли Городулина Юрий Смышников. - Здесь Островский в чистом виде. И он прекрасен. Его не надо менять. Поэтому это и классика – и на сегодняшний день она по-прежнему актуальна. Все дело в том, что проблемы затрагивались не местечковые (как делают современные драматурги), а глобальные, общечеловеческие. Поэтому и актуальна она на все времена, и через 100 лет будет, не смотря на то, что меняется время. Но проблемы у людей, по сути, остаются теми же самыми.