Худрук Воронежского драмтеатра сыграл Короля Лира

Король Лир Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Хоть андеграунд, хоть классика, хоть постмодернизм – неважно в какой форме. Подлинные чувства, будь то любовь или ненависть, предательство, желание власти - всегда одинаковы. Пусть и в разных обстоятельствах. Надень на короля хоть грубые средневековые сапоги, хоть современные кеды. Именно с этой позиции рассуждал режиссер Зураб Нанобашвили, ставя в Кольцовском театре «Короля Лира». Поэтому модные «стеганки» и белые ботинки и соседствуют здесь с рыцарскими мечами. Они всего лишь намек на то, что какие бы ни были времена - чувства людей не изменились испокон веков. Все помнят, что Шекспир очень современный автор.

Король Лир Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Первая сцена специально реализована нарочито театрализовано: раздел государства у нас выглядит как в старинном театре - с картой, короной, троном. А потом, когда раздел произошел, уже идет современная история, где мы избавляемся от цвета, света, и начинаются неподдельные страсти, отметил режиссер спектакля Зураб Нанобашвили.

Король Лир Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

История о безумном короле, разделившем страну между двумя льстивыми и двуличными дочерьми и изгнавшем по настоящему любящую третью, получилась хорошим спектаклем, цельным, с интересными декорациями, крепкими актерскими работами. Воронежцам, в первую очередь, был любопытен тот факт, что на главную роль режиссер выбрал худрука театра Владимира Петрова, кстати, актера по первой специальности.

Король Лир Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Рискованная история для меня. Хотя большое желание припасть к истокам, рискнуть снова сыграть роль с хорошим режиссером, который много ставил Шекспира, мне нравится, - признался Владимир Сергеевич.

Король Лир Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В спектакле занят весь цвет воронежской драмы. Исполнитель роли графа Глостера Сергей Карпов рассказал, что репетиции были очень интересными.

- Не каждому артисту удается прикоснуться к Шекспиру. Сначала возникает боязнь названия. Кажется, такие произведения невозможно поставить, прочувствовать, осилить, сдвинуть «камень». Но сейчас мы понимаем, что все это про нас: эти герои - не богатыри, не сверхлюди, они как мы. Словно мы слышали эту историю только что в магазине или на остановке, прочитали на сайте. Вся эта любовь и печаль просто трансформирована в другие обстоятельства, - уверен артист.

Король Лир Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Два с половиной часа спектакль держит публику, заставляя сопереживать Лиру, Глостеру, Корделии. Режиссер признался, что очень хочет, чтобы спектакль понравился зрителям.

- Мы не знаем, каким театром занимаемся: новым или старым, модным или архаичным. Но можем сказать, что точно настоящим, искренним. Хочется, чтобы месяцы нашей работы, которые трансформируются для вас в 2,5 часа действа, оценили зрители, не оставшись безразличными, - сказал Зураб Нанобашвили.

Премьеру «Короля Лира» воронежцы смогут увидеть 10 и 17 октября.

Король Лир Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ