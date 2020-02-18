Воронежский театр поставил оперетту-песню «Василий Теркин»

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:44:46+03:00

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Воронежский театр оперы и балета показал премьеру оперетты-песни Анатолия Новикова «Василий Тёркин». Постановщики называют ее музыкально-драматическим спектаклем, ведь в нем органично переплетены и вокальные партии, и хиты «Смуглянка», «Эх, дороги», и стихи Александра Твардовского, и танцевальные номера и драматические сцены. Режиссеру из Санкт-Петербурга Андрею Егорову удалось создать яркое, запоминающееся действо, в котором о войне рассказано не нафталиновым языком.

- Мне кажется, эта история тронет зрителя своей глубиной, значимостью и актуальностью. Для меня, как и для актеров, самое важное - эмоциональный отклик. Он уже есть. Это слезы, как радости, так и печали. Практически всем из нас есть, что сказать на эту тему. Мы живем благодаря этой Победе! Мой дед дошел до Берлина, был контужен, вернулся и через год, в 1946-м, родился мой папа. Благодаря этой победе я живу, стою перед вами. Великая Отечественная война – это наша болевая точка, и я хочу, чтобы последующие поколения помнили об этом. Все, что было тогда, не ушло, оно навсегда останется с нами. Мы едины благодаря нашей истории. Мне кажется, нам вложить в этот спектакль самое главное – душу, - уверен режиссер Андрей Егоров.

Оригинальное сценическое решение, сочетающее приемы классического театра и инновационные технологии, придумал художник-постановщик из Санкт-Петербурга Василий Семёнов. Белые лазаретские рубашки стали символом наших потерь в войне. Динамику спектаклю придали и видео-проекции художника Артемия Кушулуна. В спектакле в качестве импровизированного «Бессмертного полка» использованы фотографии воронежцев-фронтовиков из личных архивов жителей столицы Черноземья. Музыкальной частью в спектакле управляет дирижер военного оркестра (оркестра Ворогежского института правительственной связи академии ФСО России) Вадим Мунаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/761516" frameborder="0"></iframe> Премьера оперетты-песни "Василий Теркин" в Воронеже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU