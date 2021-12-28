При постановке "Ночи перед Рождеством" в Воронежском драмтеатре творилась мистика

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Новогоднюю премьеру показал воронежцам драмтеатр. Режиссер Никита Рак поставил к праздникам гоголевскую "Ночь перед Рождеством". Получился веселый, яркий спектакль с украинским колоритом.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Я с детства обожаю гоголевские произведения из сборников "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Миргород". И всегда приятно ставить, когда вещь нравится всей труппе. Было здорово, хотя и без мистики не обошлось, - признался Никита Рак.

"Чертовщина" творилась, естественно, с персонажем Черта.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- У Черта самый заковыристый грим, но костюм несложный. Но именно с костюмом больше всего возились: то кнопка отлетит, то хвост отваливается.А за пару дней до сдачи спектакля у артиста Евгения Чистякова, который играет Черта, неожиданно щеку раздул флюс! Пришлось разрезать в больнице, он еще перед премьерой ходил с опухшим лицом!

В спектакле заняты Артур Платов, Милена Хорошко, Роман Слатвинский и другие.