Растворилась в солнце: театр оперы и балета показал воронежцам мистическую «Снегурочку»

4 состава, 40 париков и всепоглощающее солнце. Воронежский театр оперы и балета открыл 59-й сезон оперой «Снегурочка» Римского-Корсакова. Три года прошло с момента идеи до полного воплощения. Дни и ночи в театре в последний месяц перед премьерой. И она удалась!

Три часа в зрительном зале, но вы не уснете! Здесь нет никакой занудности и замшелого нафталина. Скорее, наоборот, - яркое, эффектное действо, со спецэффектами. При том, что ни от классической истории Александра Островского, ни от шедевральной партитуры Римского-Корсакова в театре не отступают.

- Мы показываем мистическую притчу, спектакль в необычной эстетике, не зря за постановку мы уговорили взяться мастера Евгения Иванова, воронежцы любят поставленные им «Кармину Бурану» и «Волшебную флейту», - рассказал музыкальный руководитель и дирижер-постановщик Юрий Анисичкин.

Премьера Снегурочки в Воронеже.

Постановка действительно сделана в современных трендах, главной фишкой сценографии является зрелищный видеоряд, ставший полноценной декорацией (видеохудожник Сергей Новицкий из Беларуси), а еще взмывающие ввысь бочки-ракеты, пускающее солнечных зайчиков огненное солнце. При этом спектакль очень современен не только по внешним выразительным средствам, но и по смыслу.

- Мы по-новому смотрим на оперное действие, пытаясь создать смысловой ряд, у нас около 40 различных сцен, которые влияют на эмоциональный настрой, создают атмосферу спектакля. Ведь когда человеку интересно действие, он начинает прислушиваться и к музыке. И солисты выходят не просто петь, они органично существуют в среде спецэффектов как драматические актеры, мы стараемся в русской традиции работать современно, мы ищем актуальные смыслы, - отметил постановщик Евгений Иванов. - Наш спектакль наполнен человеческими страстями, современными. Мы не стали делать Снегурочку холодной ледышкой, это живой человек, который приходит к людям с добром. Молодая девочка, влюбившаяся в своего кумира Леля – говоря современным языком, этакую поп-звезду местного разлива, своеобразного Диму Билана. И эта девочка с небес, услышав его, захотела к людям, увидела эти страсти, неоднозначное общество берендеев, где есть обман, зависть, злоба и… любовь - в людях намешано абсолютно все. Снегурочка помогает остальным персонажам разобраться в себе, понять, что они не звери, а духовные существа. Маленький человечек, который проводит большую работу, сама не ведая того. Своим присутствием, отношением к окружающим и человеческим ценностям. К примеру, купец Мизгирь на все смотрит, как на товар, в том числе на женщин. А благодаря Снегурочке вдруг понимает, что не все покупается и не все продается.

В спектакле эффектный финал: Снегурочка не тает, как ожидают многие зрители, она растворяется в солнце, как в доменной печи. Красивая метафора.