2019-04-17T13:02:56+03:00
Происшествия

Адвокат воронежского мажора, сбившего курсанта МЧС, обжаловала его арест

Правомерность решения о заключении Вячеслава Дмитренко в СИЗО на два месяца теперь определят в областном суде
Юрий КОЗЛОВ
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Вячеслав Дмитренко советуется с адвокатом (слева) и матерью.Вячеслав Дмитренко советуется с адвокатом (слева) и матерью.Фото: из архива «КП»
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В среду, 17 апреля, стало известно, что на решение об аресте до 9 июня 45-летнего Вячеслава Дмитренко, сбившего 1 апреля на улице Краснознаменной 21-летнего курсанта МЧС Давида Геворгяна, подали апелляцию.

- Решение об аресте обжаловал адвокат Дмитренко Ольга Журавлева, - рассказали в Ленинском районном суде. – 17 апреля мы с курьером отправили апелляцию в Воронежский областной суд.

Хотя содержание апелляции нам пока не раскрыли, можно предположить с большой долей вероятности, что речь в ней идет о смене заключения в СИЗО на домашний арест. Именно на этом настаивала адвокат Ольга Журавлева на заседании 11 апреля, где судья Игорь Федотов принял решение отправить Вячеслава Дмитренко за решетку на два месяца. Основанием называла два заболевания, из-за которых по закону человек не должен находиться в СИЗО.

Напомним, видео с ДТП обсуждали даже в Госдуме как пример дорожного беспредела. На нем четко запечатлено, как кроссовер-купе «Мерседес-Бенц GLE» целенаправленно подъезжает к курсанту и на приличной скорости сбивает его. Просто чудо, что Геворгян не просто остался жив, но и вскоре выписался из БСМП, куда его привезли после ДТП.

Через мгновение машина Вячеслава Дмитренко, 46 раз попадавшего на штрафы, наедет на курсанта. Фото: из открытых источников

Через мгновение машина Вячеслава Дмитренко, 46 раз попадавшего на штрафы, наедет на курсанта.Фото: из открытых источников

Любопытно и то, что Дмитренко задержали только 10 апреля. Хотя, по его утверждению, все дни с момента ДТП он сидел дома. Да и 1 апреля, по его словам выехал лишь ненадолго – за сигаретами. Мать Вячеслава профессор воронежской медицинской академии Людмила Дмитренко также заявляет, что сообщала инспекторам ГИБДД, разбиравшимся в ДТП, о том, что сын, скорее всего, был дома. На вопрос, почему водителя не задержали сразу, ни в полиции, ни в Следственном комитете не ответили.

Людмила Дмитренко утверждала, что ее сын получил психологическую травму, когда умирал его отец, а в 2016 году его зверски избили (преступников не нашли), и психическое состояние еще ухудшилось. В итоге после этого инцидента, по словам матери, Вячеслав уже не мог обходиться без сильнодействующих лекарств. И даже курил «травку», чтобы заглушить боль. Ни предположить, кто снабжал сына марихуаной, ни объяснить, почему в 2017 году Вячеславу Дмитренко продлили права, несмотря на серьезную болезнь, Людмила Борисовна не смогла. Заявила, что хотела отобрать у сына водительское удостоверение. Да вот чуть-чуть не успела.

Также женщина сообщила, что оказывает всяческую поддержку пострадавшему курсанту. Возможно, это и объясняет молчание Давида Геворгяна, нигде не говорившего о том, что же произошло в тот день. Людмила Дмитренко сказала, что всеми силами будет бороться, чтобы сын не сидел в СИЗО, потому что якобы никто его там толком лечить не будет, и он умрет. Что она сейчас и делает.

Людмила Дмитренко заявила, что всеми силами будет пытаться вызволить сына из СИЗО. Фото: из архива «КП»

Людмила Дмитренко заявила, что всеми силами будет пытаться вызволить сына из СИЗО.Фото: из архива «КП»

Почему женщине не приходило в голову, что если сын видит перед собой не дорогу, а реку (ее объяснение причин ДТП с курсантом, якобы Вячеслав ей так сказал), то мог просто погибнуть в аварии, непонятно. Не заставили ее задуматься и 46 грубых нарушений правил, за которые Дмитренко-младшему приходили штрафы.

Кстати, в 2010 году в поликлинике № 8, которой одно время руководила Людмила Дмитренко, возник скандал. Прокуратура потребовала разобраться, почему в медучреждении выдавали справки, позволяющие получить права алкоголикам и наркоманам. Людмила Дмитренко, впрочем, заявила на суде, что к этому скандалу никакого отношения не имеет.

Курсанта воронежского института МЧС сбил "Мерседес".

ИСТОЧНИК KP.RU

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