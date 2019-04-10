2019-04-10T18:26:36+03:00
Происшествия

Воронежец на «Мерседесе», сбивший курсанта МЧС, 46 раз нарушал скоростной режим

А машина с теми же номерами уже попадала в скандальные видео
Станислав ШЕВЧЕНКОВиктор ЛЕВШАКОВ
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За плечами водителя - множество нарушений и ни одного ДТП. Фото: Следственный комитет / телеграм.За плечами водителя - множество нарушений и ни одного ДТП. Фото: Следственный комитет / телеграм.
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46 нарушений правил дорожного движения числится за 45-летним воронежцем, сбившим на автомобиле «Мерседес» курсанта МЧС. Видимо, владелец немецкой иномарки - по предварительным данным, его зовут Вячеслав Дмитренко - любил погонять по улицам Воронежа. Все 46 случаев – это нарушения скоростного режима. Все штрафы оплачены. Однако в аварии до этого он не попадал, по крайней мере, такой информации в базах данных нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Шокирующее ДТП случилось 1 апреля у воронежского института МЧС. Водитель на полной скорости сбил стоящего парня. Как считают следователи, это было не просто ДТП, а покушение на убийство. Именно по этой статье в отношении подозреваемого 9 апреля возбудили уголовное дело.

Т788ТТ – такой знак, согласно базе «avto-nomer», закреплен за кроссовером GLE. Другой сервис – «Номерограм» - показывает, что раньше табличка была установлена на ином автомобиле. Это белый седан «Мерседес».

"Блатной" номер и раньше стоял на "Мерседесе". Фото: "avto-nomer" и "Номерограм"

"Блатной" номер и раньше стоял на "Мерседесе". Фото: "avto-nomer" и "Номерограм"

В далеком 2015 году его водитель стал героем другого видео с нарушениями ПДД. На Вогрэсовском мосту Воронежа «Мерседес» пересекает двойную сплошную и пытается вклиниться в поток. Когда его не пускает автомобиль с видеорегистратором, водитель резко тормозит перед ним и выходит выяснять отношения. Тот оказывается сознательным и уезжает.

Кстати, на видео заметно, что «Мерседес» бывал в разнообразных передрягах – у свежего автомобиля масса кузовных повреждений.

Неадекватный водитель "Мерседеса".YouTube, Marxy Marx

После того, как история прогремела в СМИ, сотрудники ГИБДД нашли водителя и вызвали его, что называется, на ковер. Тот признал вину. Согласно статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», водитель иномарки получил полторы тысячи рублей штрафа.

Между тем, в соцсетях высказали одну из версий ужасного происшествия с курсантом МЧС. На первых кадрах видео можно заметить другого парня в форме. Водителю могло показаться, что тот задел метлой его дорогую машину. Потому он якобы и обрушил гнев на парня в форме МЧС - правда, совсем другого.

- В случае подтверждения информации, которая до этого фигурировала в СМИ, о наличии у водителя заболевания, при котором управление транспортным средством противопоказано, сотрудники ГИБДД инициируют процедуру прекращения его водительских прав, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

К слову, водительское удостоверение в 2017 году мужчина заменил в связи с истечением срока действия. Тогда он предоставил все необходимые документы из медучреждений.

Родные и друзья пострадавшего курсанта боятся, что теперь появится совсем другая справка. Тем более, что, по предварительной информации, мама мужчины - высокопоставленный медицинский чиновник, бывший главврач поликлиники и бывший депутат. Не исключен расклад, что семья будет пытаться объяснить произошедшее состоянием здоровья водителя (и добудет соответствующие справки). Отметим, что в течение дня женщина не отвечала на наши звонки.

10 апреля следователь регионального СУ обратился в Ленинский районный суд с ходатайством об избрании задержанному 45-летнему воронежцу меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Курсанта воронежского института МЧС сбил "Мерседес".

ИСТОЧНИК KP.RU

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