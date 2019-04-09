Жуткое видео: в Воронеже водитель "Мерседеса" проехал мимо пешехода, развернулся и сбил его

Это видео повергает в шок. Воронеж, улица Краснознаменная, 1 апреля. По дороге проносится черный кроссовер "Мерседес-GLE". Неожиданно водитель ударяет по тормозам и разворачивается, заставляя остановиться поток за своей спиной. После этого "Мерседес" набирает скорость, без видимых причин оказывается на встречной, залетает на обочину и сносит пешехода. Парень стоял спиной и даже не подозревал о страшной угрозе.

После удара машина не замирает ни на секунду; кажется, что водитель не испытывает никаких сомнений по поводу дальнейших своих действий. Он тут же уезжает.

Фабулу этой аварии мы узнали от ГИБДД: "В 14.40 водитель автомобиля сбил 21-летнего пешехода у дома 231 на улице Краснознаменной, а затем скрылся". Но видео открывает новые грани происшествия. Почему водитель развернулся? Неужели просто проскочил поворот? Или же сразу обратил внимание на парня? Почему вообще ушел на обочину?

Чудо, но парень, который буквально отлетел от мощного удара автомобиля, - жив. Сейчас молодой человек находится в больнице с травмами (как рассказывают следователи, это сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы). Известно, что это курсант Воронежского института МЧС, приехавший учиться из Крыма. (Как раз у ограждения этого учебного заведения произошло ДТП.) "Держись!" - пишут на его странице в соцсети люди из разных уголков страны, - "Здоровья тебе".

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, личность водителя установлена. С 45-летним мужчиной будут работать сотрудники регионального следственного управления Следственного комитета. Как раз следователям предстоит разобраться в обстоятельствах и причинах этой страшной аварии.

- По предварительным данным, 45-летний воронежец, управляя автомобилем "Мерседес", совершил наезд на 21-летнего парня с целью убийства, - констатируют в СУ СК по Воронежской области. - Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Между тем, источники сообщают, что мама мужчины - высокопоставленный медицинский чиновник и бывший депутат. Не исключен расклад, что семья будет пытаться объяснить произошедшее состоянием здоровья водителя (и добудет соответствующие справки).