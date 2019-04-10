В Воронеже задержали подозреваемого в покушении на убийство курсанта института МЧС

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-10T10:09:03+03:00

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Следственное управление СК России по Воронежской области сообщило о задержании подозреваемого в покушении на убийство 21-летнего курсанта Воронежского института МЧС. Как раньше сообщала «Комсомолка», ДТП случилось 1 апреля у воронежского института МЧС. 45-летний воронежец, управляя автомобилем "Мерседес", на полной скорости сбил стоящего парня. Как считают следователи, это было не просто ДТП, а покушение на убийство. Именно по этой статье в отношении подозреваемого 9 апреля возбудили уголовное дело.

Сейчас пострадавший курсант находится в больнице. У него диагностировали сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушиб грудного отдела, ушиб левого локтевого сустава, гематома левой голени.

Подозреваемого удалось задержать во взаимодействии с полицией. Его уверенно опознал один из очевидцев.

- На допросе подозреваемый воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против самого себя. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU