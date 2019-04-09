Следователи: "Водитель "Мерседеса" мог сбить курсанта с целью убийства"
"Покушение на убийство" - по этой статье завели дело в отношении водителя "Мерседеса", сбившего курсанта МЧС. Об этом сообщают в следственном управлении Следственного комитета по Воронежской области. "По предварительным данным, 45-летний воронежец, управляя автомобилем "Мерседес", с целью убийства совершил наезд на 21-летнего парня", - констатируют следователи. Обратите внимание: подчеркивается, что это не просто ДТП.
Также в региональном СУ СК рассказали, какие именно травмы получил курсант. У парня диагностировали сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушиб грудного отдела, ушиб левого локтевого сустава, гематома левой голени.
Информацию о том, что 45-летнего водителя уже задержали, следователи не подтвердили. В ведомстве сообщили, что вместе с коллегами из регионального ГУ МВД "принимаются меры к его скорейшему задержанию". Кроме того, силовики попросили всех, кто стал очевидцем преступления, позвонить по телефонам 277-74-36 или 89290112475. Правоохранители гарантируют конфиденциальность.
Напомним, в сети появилось жуткое видео, снятое 1 апреля в Воронеже на улице Краснознаменной. По дороге проносится черный кроссовер "Мерседес-GLE". Неожиданно водитель ударяет по тормозам и разворачивается, заставляя остановиться поток за своей спиной. После этого "Мерседес" набирает скорость, без видимых причин оказывается на встречной, залетает на обочину и сносит пешехода. Парень стоял спиной и даже не подозревал о страшной угрозе.
Курсанта воронежского института МЧС сбил "Мерседес".
ИСТОЧНИК KP.RU