2019-04-09T22:58:02+03:00
Происшествия

Следователи: "Водитель "Мерседеса" мог сбить курсанта с целью убийства"

Правоохранители ищут свидетелей преступления
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Место, где произошло ДТП. Фото Воронежского института МЧС.Место, где произошло ДТП. Фото Воронежского института МЧС.
Изменить размер текста:

"Покушение на убийство" - по этой статье завели дело в отношении водителя "Мерседеса", сбившего курсанта МЧС. Об этом сообщают в следственном управлении Следственного комитета по Воронежской области. "По предварительным данным, 45-летний воронежец, управляя автомобилем "Мерседес", с целью убийства совершил наезд на 21-летнего парня", - констатируют следователи. Обратите внимание: подчеркивается, что это не просто ДТП.

Также в региональном СУ СК рассказали, какие именно травмы получил курсант. У парня диагностировали сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушиб грудного отдела, ушиб левого локтевого сустава, гематома левой голени.

Информацию о том, что 45-летнего водителя уже задержали, следователи не подтвердили. В ведомстве сообщили, что вместе с коллегами из регионального ГУ МВД "принимаются меры к его скорейшему задержанию". Кроме того, силовики попросили всех, кто стал очевидцем преступления, позвонить по телефонам 277-74-36 или 89290112475. Правоохранители гарантируют конфиденциальность.

Напомним, в сети появилось жуткое видео, снятое 1 апреля в Воронеже на улице Краснознаменной. По дороге проносится черный кроссовер "Мерседес-GLE". Неожиданно водитель ударяет по тормозам и разворачивается, заставляя остановиться поток за своей спиной. После этого "Мерседес" набирает скорость, без видимых причин оказывается на встречной, залетает на обочину и сносит пешехода. Парень стоял спиной и даже не подозревал о страшной угрозе.

Курсанта воронежского института МЧС сбил "Мерседес".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежскую шашлычную закрыли из-за отсутствия рукомойника и мыла
В Воронеже выступят американские металлисты Skillet
Воронежские пожарные на скорость покорят высотку "Галереи Чижова"
В Воронеже 15-летнему парню грозит пять лет за кражу велосипеда
Воронежца, укравшего деньги и вещи на 400 тысяч рублей, через два года выдала его кровь
Вместо двойных названий воронежские улицы получат информационные таблички
В Воронеже объявили тендер на отлов безнадзорных животных
В Нововоронеже заведующая детсадом получила за паспортные данные сына 133 тысячи рублей
380 ландшафтных пожаров зафиксировано в Воронежской области
Глава ГУ МЧС: «В этом году паводка в Воронежской области не будет»
Воронежцев бесплатно угостят лучшими тортами
Воронежцев приглашают вновь написать «Тотальный диктант»
Семь лет в тюрьме проведет девушка из Воронежской области, сжегшая тело своего парня
19-летний воронежец потерял больше 100 тысяч рублей при попытке купить элитный автомобиль
Чиновники отчитались о зарплатах бюджетников в Воронежской области
Аналитики: за год в Воронеже смартфоны подорожали на 55%
Летний отдых детей в Воронеже-2019: пора бронировать места в лагерь
Воронежские ушуисты взяли 13 золотых медалей на чемпионате и первенстве России
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
Житель Воронежской области пришел в гости и убил любовницу
Нововоронежец оставшуюся в наследство от матери квартиру превратил в наркопритон
На смотровой площадке воронежской экотропы начались неопознанные земляные работы
Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ
Скандальную воронежскую свалку будет охранять ЧОП
Автомобилист из Воронежской области пьяным сбил девушку, сбежал, но отделался условным сроком
Воронежская спортсменка завоевала «серебро» чемпионата Европы по тяжелой атлетике
В Воронеже в тестовом режиме стартовал первый проект каршеринга