Воронежского мажора, сбившего курсанта МЧС, обсуждали в Госдуме

СЕГОДНЯ 13:06 2019-04-11T13:06:50+03:00

За плечами водителя - множество нарушений и ни одного ДТП. Фото: Следственный комитет / Телеграм.

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На дело водителя "Мерседеса", сбившего курсанта на в Воронеже, обратили внимание в Госдуме. Депутат Ярослав Нилов призвал правоохранителей внимательно заняться этим случаем.

- В Воронеже водитель намеренно сбивает курсанта, а мама продолжает его оправдывать, говоря о том, что он слепой, глухонемой, невменяемый и просто поехал за сигаретами. Это не первый случай. Оказывается, он уже совершал правонарушения. Так вот надо такими случаями заниматься и бороться за безопасность дорожного движения, - заявил депутат.

11 апреля Вячеслава Дмитренко, подозреваемого в намеренном наезде на курсанта, отправили под арест на два месяца - по 9 июля. К такому решению пришел Ленинский районный суд Воронежа. На заседании мать подозреваемого говорила, что тот страдает от тяжелого психического заболевания.

Шокирующее ДТП случилось 1 апреля у воронежского института МЧС. Водитель "Мерседеса" на полной скорости сбил стоящего спиной курсанта. Как считают следователи, это была не просто авария, а покушение на убийство. Именно по этой статье в отношении подозреваемого 9 апреля возбудили уголовное дело.

В 2015 году другой "Мерседес" с теми самыми номерами уже стал героем скандального видео с нарушениями ПДД.

Курсанта, получившего сотрясение мозга, ушибы и гематомы, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU