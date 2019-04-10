Курсанта МЧС, которого сбил воронежец на «Мерседесе», выписали из больницы

СЕГОДНЯ 18:26 2019-04-10T18:48:07+03:00

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Курсанта воронежского института МЧС, которого сбил водитель на «Мерседесе», выписали из больницы. Об этом «КП» сообщили в БСМП №1. Медики подтвердили, что у парня было сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы. К счастью, парню повезло, травмы оказались не столь серьезными, как кажется после просмотра видео. На нем молодого человека буквально сносит огромный кроссовер. Курсант уже прошел лечение, и врачи отпустили его домой. Об обстоятельствах, при которых он пострадал, сотрудники медучреждения узнали, как и многие воронежцы, из новостей.

Напомним, шокирующее ДТП случилось 1 апреля у воронежского института МЧС. Водитель на полной скорости сбил стоящего парня. Как считают следователи, это было не просто ДТП, а покушение на убийство. Именно по этой статье в отношении подозреваемого 9 апреля возбудили уголовное дело. Сегодня следователи обратился в Ленинский районный суд с ходатайством об избрании задержанному 45-летнему воронежцу меры пресечения в виде заключения под стражу. 11 апреля решится вопрос об его аресте.

Курсанта воронежского института МЧС сбил "Мерседес".

Между тем, в соцсетях высказали одну из версий ужасного происшествия. На первых кадрах видео можно заметить другого парня в форме. Водителю могло показаться, что тот задел метлой его дорогую машину. Потому он якобы и обрушил гнев на парня в форме МЧС - правда, совсем другого.

Также некоторые источники сообщают, что мама мужчины - высокопоставленный медицинский чиновник и бывший депутат. Не исключен расклад, что семья будет пытаться объяснить произошедшее состоянием здоровья водителя (и добудет соответствующие справки).

- В случае подтверждения информации, которая до этого фигурировала в СМИ, о наличии у водителя заболевания, при котором управление транспортным средством противопоказано, сотрудники ГИБДД инициируют процедуру прекращения его водительских прав, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU