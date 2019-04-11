Мать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже: "Во время ДТП сын видел перед собой реку"

СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-11T13:41:30+03:00

После оглашения приговора Вячеслав Дмитренко долго консультировался с матерью (справа) и адвокатом. Фото: Юрий КОЗЛОВ

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Вячеслава Дмитренко, подозреваемого в намеренном наезде на курсанта МЧС, отправили под арест на два месяца - по 9 июня. К такому решению пришел Ленинский районный суд.

Со слов следователей стало известно, что соседи неоднократно жаловались на мужчину - тот якобы злоупотреблял спиртным. Следователи также отметили, что нахождение подозреваемого на свободе представляет опасность для хода дела - он может оказывать давление на свидетелей.

Адвокат хотел закрыть заседание в связи с тем, что должны оглашаться медицинские диагнозы. Однако это требование не было удовлетворено. Адвокат также напирал на то, что у его подзащитного есть заболевания, с которыми нельзя находиться под арестом.

Мать подозреваемого Людмила Дмитренко рассказала, что узнала о ДТП 2 апреля. Спустя несколько дней машину забрали правоохранители, и потом на ней якобы появились некие дополнительные повреждения.

- Мой сын потерял отца в 15 лет. Он умер буквально у него на руках. После этого начались психические заболевания, - сообщила Людмила Борисовна. - В последнее время состояние ухудшилось. Я хотела отобрать у него машину, но не успела. Оставлять его в СИЗО нельзя - он умрет, поскольку постоянно нужны тяжелые лекарства.

Людмила также рассказала, что 1 апреля Вячеслав поехал за сигаретами. И она, и он рассказали в суде, что в момент ДТП "увидел перед собой реку". Якобы водитель не сознавал, что делает, когда сбивает курсанта.

Добавим, что после оглашения решения суда Людмила обрушилась на присутствующих с проклятьями.

Шокирующее ДТП случилось 1 апреля у воронежского института МЧС. Водитель "Мерседеса" на полной скорости сбил стоящего спиной курсанта. Как считают следователи, это была не просто авария, а покушение на убийство. Именно по этой статье в отношении подозреваемого 9 апреля возбудили уголовное дело.

В 2015 году другой "Мерседес" с теми самыми номерами уже стал героем скандального видео с нарушениями ПДД.

Мама мужчины - высокопоставленный медицинский чиновник, бывший главврач поликлиники и бывший депутат. Не исключен расклад, что семья будет пытаться объяснить произошедшее состоянием здоровья водителя (и добудет соответствующие справки).

Курсанта, получившего сотрясение мозга, ушибы и гематомы, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU