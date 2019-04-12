Мать воронежца, сбившего курсанта МЧС: "Сын курил "травку", чтобы унять боли"

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-12T12:12:56+03:00

Людмила Дмитренко настаивает, что Вячеслав - не алкоголик, не наркоман, а больной человек

Изменить размер текста: A A

Мама Вячеслава Дмитренко, сбившего курсанта МЧС на "Мерседесе", рассказала свою версию произошедшего. Людмила Дмитренко, преподаватель ВГМУ и экс-главврач поликлиники №8, пояснила:

- Сын поехал до киоска за сигаретами и почувствовал себя плохо, поэтому резко развернулся. Он видел перед собой реку, а не парня. Убивать он никого не собирался. Говорил мне: "Мам, я ни на кого не наезжал. Я не помню, как на него наехал".

Людмила Дмитренко также прокомментировала информацию о пристрастиях сына.

- Говорили, что он пьет. Не пьет! Уже лет 15 в рот ни капли. Когда проводили обыск дома, не нашли ни одной бутылки водки - только вода и сок. И наркотики он не принимает. Я вам даю голову на отсечение, что он не наркоман. Мы готовы пройти соответствующее обследование. Да, ему так плохо бывало, что он иногда "траву" курил, чтобы унять боли. Но сейчас он ее не принимает. Откуда он ее брал? Росла возле дома!

Женщина заключила:

- Мой сын невиновен. Он подлежит лечению. И я сделаю все, чтоб его отправили в психоневрологический диспансер, - заключила женщина.

11 апреля водителя арестовали на два месяца. Добавим, что за Вячеславом Дмитренко числится 46 нарушений ПДД. Кроме того, машина с теми же номерами однажды уже появлялась в скандальном видео.

Добавим, что за Вячеславом Дмитренко числится 46 нарушений ПДД. Кроме того, машина с теми же номерами однажды уже появлялась в скандальном видео.

Курсанта воронежского института МЧС сбил "Мерседес".

ИСТОЧНИК KP.RU