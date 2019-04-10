2019-04-10T19:20:43+03:00
Общество

Мать воронежца, сбившего курсанта на «Мерседесе», руководила поликлиникой, выдававшей водительские справки наркоманам

Еще в 2010 году прокуратура заметила нарушения
Олег ИВАНОВ
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Шокирующее ДТП случилось 1 апреля у воронежского института МЧС. Водитель на полной скорости сбил стоявшего парня. И хотя 10 апреля следователи ходатайствовали об избрании 45-летнему воронежцу меры пресечения в виде заключения под стражу, друзья пострадавшего курсанта боятся, что мужчине все сойдет с рук.

Владелец немецкой иномарки, по неофициальным данным, сын высокопоставленного медицинского чиновника. Его мать - бывший главврач поликлиники №8 .

Интересно, что в 2010 году прокуратура Ленинского района проверяла как раз «Городскую поликлинику № 8». Так как там выдавали заключения о годности граждан к управлению транспортными средствами, не проверяя, состоят ли те на диспансерном учете с диагнозами: «алкоголизм», «наркомания», «токсикомания».

- По результатам рассмотрения представления 4 должностных лица – члены экспертной комиссии по освидетельствованию водителей транспортных средств - привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщали в прокуратуре.

Тогда удалось найти ряд жителей Ленинского района, которые стояли на учете с диагнозом «наркомания», но при этом имели водительские удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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