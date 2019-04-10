Следователи хотят оставить под стражей воронежца, сбившего на «Мерседесе» курсанта МЧС

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-10T15:21:10+03:00

Мужчина пока решил не свидетельствовать против самого себя

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10 апреля следователь регионального СУ обратился в Ленинский районный суд с ходатайством об избрании 45-летнему воронежцу, сбившему на автомобиле курсанта МЧС, меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Руководителем следственного управления поручено сотрудникам тщательным образом разобраться в произошедшем и установить все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела находится на его личном контроле, - подчеркнули в СУ СК РФ по Воронежской области.

Как раньше сообщала «Комсомолка», ДТП случилось 1 апреля у воронежского института МЧС. 45-летний воронежец, управляя автомобилем «Мерседес», на полной скорости сбил стоящего парня. Как считают следователи, это было не просто ДТП, а покушение на убийство. Именно по этой статье в отношении подозреваемого 9 апреля возбудили уголовное дело.

После возбуждения уголовного дела следователи СК и сотрудники полиции задержали водителя. На допросе он воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против самого себя.

Курсанта воронежского института МЧС сбил "Мерседес".

ИСТОЧНИК KP.RU