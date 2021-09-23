«Язык не поворачивается сказать «арт-объект»: в Нововоронеже показали новую скульптуру Аленки

Такую трансформацию претерпела нововоронежская Аленка. Фото: "КП" Архив

Памятник нововоронежской Аленке взамен жуткой демонтированной скульптуры практически готов. Он совершенно не похож на предыдущую его версию, которая вызвала недовольство местных жителей.

Фотографии монумента появились в группе «Подслушано Нововоронеж». Организаторы подтвердили их подлинность и рассказали, когда планируется его установка.

По словам председателя Нововоронежской городской общественной организации всероссийской организации ветеранов Лидии Федоровой, памятник расположат на том же месте, где была его предшественница, - в центре города в сквере. Точная дата пока не определена, но это может произойти уже в октябре. Под скульптуру готова благоустроенная площадка.

Авторы новой работы пока не раскрываются, равно как и компания-изготовитель. О них отдельно расскажут на открытии.

- Это наши меценаты, они нам дарят скульптуру Аленки. Было много вариантов нового памятника, долго обсуждали и остановились на этом. Деньги за предыдущую скульптуру нам вернули, и мы их потратили на благоустройство Нововоронежа, - поделилась Лидия Федорова.

Первая версия основательницы села Новая Аленовка Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В соцсетях уже активно обсуждают новый вариант памятника основательнице села Новая Аленовка. Девушка на нем приятная, и она приглянулась не только местным жителям, но и пользователям из других городов России.

https://www.kp.ru/share/i/4/2232266/wr-960.png

На кадрах видно, что новая версия кардинально отличается от своей предшественницы. Девушка изображена так же в полный рост, но без излишеств в пропорциях, с миловидным лицом и утонченной фигурой. В новом варианте она выглядит более вдохновенно: ее взгляд не тяжелый и пронизывающий, а спокойный и задумчивый, руки сложены на груди. Сама Аленка одета в русское народное платье, волосы прикрыты головным убором.

В комментариях к посту многие ее поддержали. Пользователи отметили, что скульптуру сделали более женственной. Даже сравнили со сказочным персонажем.

- Когда смотришь на это произведение искусства, язык не поворачивается произнести слова «арт-объект, челлендж, старт-ап» и еще груду пошлостей. Наша Лебедушка-Аленушка! - поделилась Людмила Кустова.

Памятник "жуткой" Аленке купил воронежский меценат Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Нашлись и те, кто назвал работу неоригинальной по сравнению с ее предыдущей «страшно красивой» версией. Жуткую Аленку установили 18 декабря 2020 года. Памятник был открыт к 250-летию основания села Новая Аленовка, на месте которого потом появился город-спутник Нововоронеж. Скульптура изображала девушку-основательницу.

Фото монумента мгновенно разлетелось по соцсетям: лицо у дамы было настолько жуткое, что она стала интернет-мемом. С кем только ее ни сравнивали: и с ведьмой из Средневековья, и с символом «ковидного» года.

Автор эскиза Аленки, воронежский архитектор Александр Шилин, ожидал, что она будет «понежнее», но изготовитель - воронежская компания ИП Пилипенко - отдал заказ (за арт-объект заплатили порядка миллиона рублей) на отработку кузнецу, который занимается ковкой.

Спустя три дня власти Нововоронежа предпочли памятник демонтировать и на его месте пообещали установить новый. Однако благодаря известности (скульптурой заинтересовались музыканты, политики, бизнесмены) жуткую Аленку не отправили на переплавку, а продали с аукциона.

Из Воронежской области она не уехала. Ее, как известно, за 2,6 млн рублей приобрела Группа Компаний Хамина, и памятник должны установить в будущем парке скульптур сити-парка «Град».

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