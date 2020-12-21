На Новый год вместо елки встреча у Аленки: как памятник в Новоронеже стал интернет-символом уходящего года

Дмитрий Кириенко, мой и твой Воронеж

Власти Нововоронежа приняли экстренное решение – демонтировать памятник жуткой Аленке. Простоял он с пятницы, 18 декабря, лишь до понедельника. Сегодня его уберут «с глаз долой» местных жителей. «Получилось не то, что задумывали» – пояснили в мэрии Нововоронежа.

Впрочем, девушка, которая по легенде основала 250 лет назад местное село Новая Аленовка, стала популярной в интернете буквально за три дня. Новости о ней продолжают собирать тысячи лайков и комментариев. Ассоциаций у народа возникло много. Но основной из них – это символ уходящего 2020-го года. К памятнику даже предложили устраивать экскурсии. Но увы, его демонтировали.

Врочем, можно посмотреть мем-экскурсии в соцсетях.

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