Заказчики жуткого памятника Аленке в Новоронеже: «У нас его уже хотят купить»

Автор фото – Петр Волков

Прославившийся памятник основательнице села Новая Аленовка в Новоронеже, демонтированный сегодня, хотят купить. Об этом рассказала председатель Новоронежской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Лидия Федорова. Пока, правда неизвестно, покупатель – частное лицо или госучреждение.

Она также пояснила, что помимо отрицательных отзывов есть и положительные. И объяснила возникший резонанс вокруг скульптуры (ее организация выступала заказчиком) тем, что не все понимают искусство.

– Это арт-объект! Давайте вспомним Пикассо. У него на одной из картин изображен на спине глаз. Это глаз, который видит весь мир. Так и у архитектора Александра Шилина. Это его видение Аленки.

Напомним, 18 декабря в Нововоронеже в парке открыли скульптуру Аленки к 250-летию со дня образования населенного пункта. На монументе возвышается громоздкая девушка. Высота памятника 2,2 метра. Отлит он из железа. Но из-за своего жуткого вида арт-объект в мгновение стал интернет-символом уходящего года.

Из-за ажиотажа в соцсетях мэрия города приняла решение демонтировать его. Как стало известно, установкой его занималась рабочая группа по подготовке к празднованию 250-летия. Открытие памятника было одним из мероприятий в честь этой даты. По задумке, автор должен был увековечить образ девушки, но что-то пошло не так.

Процесс демонтажа. Фото: Петр Волков

Местные власти прокомментировали, что объект получился не таким, каким был задуман. И на предоставленном архитектором Александром Шилиным эскизе девушка была другая, «воздушная и легкая». Подрядчиком по установке объекта выступило воронежское ИП Пилипенко В.И.

Также в мэрии пояснили, что решение об установке скульптуры было принято еще в августе 2020 года. Тогда же был сделан эскиз, а затем передан на отлитие. Памятник должен был быть установлен еще 8 октября, но по «некоторым причинам» (каким точно, в мэрии разглашать не стали) его открытие перенесли.

Как поделилась жительница Нововоронежа Юлия Панова, декабрьская Аленка – это уже второй вариант скульптора. Первый привозили еще, когда было тепло и его увезли на переделку. Работы проводили без участия местных жителей.

Кстати, мы уточнили в мэрии: вопрос установки памятника на общественные слушания не выносился.

Процесс демонтажа. Фото: Петр Волков

Пока до конца неизвестно, сколько средств было потрачено на этот арт-объект. Также в своих ответах ни власти Нововоронежа, ни члены рабочей группы, не могут точно ответить, откуда выделялись деньги – из местного бюджета или их дали спонсоры.

По легенде Аленка пришла на берега реки Дон из-под Лебедяни. Девушка нашла красивое место у небольшого ручья, а потом позвала людей, и они вместе основали здесь поселение. Судьба у девушки, правда, не завидная. Ее позже убил разбойник Кудеяр. Но именно в честь нее позже назвали ручей и село Аленовкой.

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