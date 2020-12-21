«Получилось не то, что задумывали»: в Нововоронеже снесут памятник жуткой Аленки

Фото – подслушано Новоронеж, соцсети

Власти Нововоронежа снесут памятник Аленки, вызвавший общественный резонанс. Арт-объект исчезнет уже сегодня, 21 декабря. Дальнейшая его судьба пока не известна. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили в мэрии Новоронежа.

Решение о сносе было принято сегодня на совещании рабочей группы по подготовке к празднованию 250-летия местного села Новая Аленовка. Установка памятника была одним из мероприятий в честь этой даты.

Скриншот видео, ВКонтакте

Муниципальные чиновники решили убрать арт-объект, появившийся 18 декабря в одном из парков города. Видео с его торжественного открытия разлетелось по соцсетям, а затем образ девушки – основательницы села стал интернет-мемом.

Фото из соцсетей, ВКонтакте

Власти Нововоронежа прокомментировали ситуацию. Отлить скульптуру заказали одной из воронежских организаций.

– На эскизе, который нам предоставили, Аленка была воздушная, красивая. Рабочая группа согласовала его. В итоге вы видите: получилось не то, что задумывали. Очень грубо. Скульптура сделана из металла и мало чем напоминает эскиз. Памятник будет демонтирован сегодня. Переделывать Аленку мы также не будем. Народ не хочет, чтобы она была, – пояснила Светлана Тулинова.

Правда, перед установкой памятника, у местных жителей и не спрашивали, хотят они такой памятник или нет. Никаких общественных слушаний не проводилось.

Кто автор скульпторы – в мэрии так и не назвали. Фигура из-за того, что отлита из металла, получилась непропорциональной и громоздкой, а взгляд даже зловещим.

Обсуждение спорного арт-объекта в соцсетях продолжалось все выходные дни. Сначала им заинтересовались жители региона, а затем подключились и неравнодушные к искусству граждане страны. Кстати, мнения участников дискуссии разделились. Многие уже уверены в том, что его никак нельзя демонтировать. К Аленке, ставшей популярной в интернете, предлагают организовывать экскурсии.

И даже встретить Новый год у этого памятника:

– Вместо елки на НГ встреча у Алёнки)))), – предложил один из пользователей сети.

Знатоки даже проводят параллели с тем, что в мире много жутких памятников истории, которые были установлены, например, во времена Средневековья. По их мнению, современная Аленка ничем им не уступает.