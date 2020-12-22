Чудовищную Аленку из Нововоронежа хотят купить Андрей Разин и известный московский ресторатор

Андрей Разин может увезти Аленку на Ставрополье. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Едва успели снести ставший известным на всю страну благодаря, скажем так, своеобразному выражению лица, памятник Аленке в Нововоронеже, как на него позарились многие купцы зажиточные. Да еще какие!

На Аленку зарятся много купцов богатых. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Вот, например, Андрей Разин, экс-вокалист и продюсер "Ласкового мая", называвший себя сыном самого Михаила Горбачева. Он пожелал купить монумент, номинально стоящий около миллиона рублей. Он дорог Разину как памятник уходящему году, как символ всех испытаний, постигших нас в 2020-м. Только вот шоумен не придумал еще, где его установить, если покупка удастся.

Разин даже обратился за советом к своими подписчикам в Инстаграме. Те посоветовали привезти этот "уникальный постмодернитский объект" к нему на малую родину, в Ставропольский край.

Однако конкуренты не дремлют. В том же Инстаграме о своих видах на Аленку заявил богатый московский ресторатор Борис Зарьков, основатель и владелец холдинга White Rabbit Family. Этот известный господин посвятил новоронежскому архитектурному монстру пост следующего содержания:

В России есть такои городок Нововоронеж.

Согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людеи , которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее поругал и убил разбои ник Кудеяр. С тех пор якобы и поселок стали называть Аленовкои . Сеи час на месте села стоит город Нововоронеж.

4 дня назад в городе установили еи памятник. Видимо скульптор лепил ее утром с ходока Аленки, но на Ибице во время продолжительного реи в перехода. Горожане на Ибице не бывали, памятник не оценили и вчера его демонтировали.

Жаль...красота спасет мир

Дорогие нововоронежцы, я готов выкупить ее! Продайте, пожалуйста!

Зарьков планирует разместить его в одном из своих развлекательных заведений в Москве. Или в Сочи.

Борис Зарьков жаждет купить скандальный памятник себе. И поставить его где-нибудь в ресторане своей сети в Москве или в Сочи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Есть и воронежский коллега Зарькова, готовый отдать миллион за Аленку. Это бывший управляющий кинотеатра "Пролетарий", а ныне владелец ресторана "Гармошка" Николай Шалыгин. Он полагает, что памятник идеально впишется в русскую ауру этого развлекательного заведения. А для посетителей будет лишний повод проявить здоровое чувство юмора.

- У нас как раз есть место справа от входа в ресторан - пустой постамент, куда прямо так и просится эта Аленка, - заявил Николай Шалыгин. - Если будет устроено что-то типа аукциона, предожения условных Разина и Зарькова мы, конечно, не перебьем. Но надеемся на патриотизм нововоронежцев, что они не захотят такой необычный арт-объект отдавать кому либо за пределы области.

И только Николай Шалыгин хочет оставить арт-объект в родной Воронежской области. Фото: Николай Шалыгин, Фейсбук.

Эту инициативу даже прокомментировал мэр Воронежа Вадим Кстенин:

– Арт-объект очень неоднозначный, откровенно спорный. Он вызвал бурную реакцию, практически не оставив равнодушных людей. Будут ли воронежцы рады появлению «Аленушки» где-то на городских улицах? Сильно сомневаюсь, но в любом случае это надо спрашивать у горожан. По моему глубокому убеждению, только они могут дать оценку такой перспективе. Именно поэтому при реализации больших и значимых проектов мы заранее представляем их людям для обсуждения, чтобы совершать меньше ошибок.

По поручению главы Воронежа в управлении информации обещали провести опрос в соцсети «ВКонтакте», чтоб узнать мнение горожан по этому поводу. Он начнется сегодня и продлится месяц. Его результаты учтут при решении вопроса о появлении арт-объекта в Воронеже в общедоступных местах.

Ну а в администрации Новоронежа дали понять, что эти три заявки известных людей - далеко не единственные. И вопрос о новом владельце Аленки рассмотрят на расширенном заседании в тамошней мэрии. Возможно, там обсудят и цену вопроса. Спрос велик, почему бы и не заработать?

Напомним, 18 декабря в одном из новоронежских парков появился памятник Аленке - в честь девушки, по преданию основавшей местное село Новая Аленовка. Лицо у монумента было настолько жуткое, что женщины боялись ходить мимо него в темное время суток. Фото памятника выложили в Сеть, и там его сравнили со зловещими мертвецами, с персонажами фильмов ужасов, и, конечно, с жутким 2020 годом.

Аленка и зловещая средневековая монахиня. Фото: Ольга Бугаева, группа "Страдающее средневековье", ВКонтакте.

Братец Иванушка испугался бы такой сестренки. Фото: Илья Решетников, ВКонтакте.

Ну и самая жуткая ассоциация. Фото: соцсети

21 декабря местные власти признали, что хотели увидеть некое другое, более человеческое лицо у памятника. Кстати, его эскиз , сделанный воронежским архитектором Александром Шилиным, казался им легким и воздушным. В тот же день памятник убрали из парка.

Демонтаж Аленки. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

А вот в Новоронежской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, выступившей заказчиком монумента, уверены, что авторы имели право на такое видение Аленки.