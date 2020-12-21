Автор эскиза жуткого памятника Аленке в Нововоронеже: "Я делал лицо понежнее"

Момент сноса памятника Аленке. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Автор эскиза памятника Аленке в Нововоронеже, ставшего поводом для многочисленных шуток и мемов в интернете, Александр Шилин отнесся к ситуации со скульптурой серьезно:

- Строго говоря, считаю, что пропорции фигуры соблюдены. А вот лицо я, прямо скажем, делал понежнее. Здесь вопросы к финальной стадии, к тем, кто принимал работу конкретных исполнителей - я делал только эксиз. Вообще, когда услышал легенду о девушке, основавшей село, была мысль сотворить некий авангардный монумент. Но эту идею забраковали. Тогда выполнил более классический вариант эскиза, тот вроде бы всем понравился. Было несколько совещаний в мэрии Нововоронежа по поводу этого памятника, вроде бы дело не было пущено на самотек. А вот что произошло во время приемки, не знаю, не принимал в этом участия.

Лицо и правда, скажем так, на любителя. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

- Да что вы, все было выполнено достаточно экономно. Фигура Аленки была высотой около 2,5 метров, а внутри "пустотелой" - там арматура и дешевая весовая сталь, вес в итоге должен быть достаточно небольшой - 300 килограммов. А сам факт сноса - конечно, неприятный.- Наверное, много материала ушло, жалко, что все пришлось разрушать?

- Если вдруг появится идея доработать памятник и поставить его на том же месте, согласитесь его доделать?

- А почему бы и нет? Это ж своего рода ребенок, которого выносил. Зачем же его просто так бросать? Если обратятся, доработаю.

Напомним, 18 декабря в одном из новоронежских парков появился памятник Аленки - в честь девушки, по преданию основавшей местное село Новая Аленовка. Ее потом, по легенде, убил разбойник Кудеяр. Открытие монумента приурочили к 250--летию этого села. Только вот незадача - лицо монумента было настолько жуткое, что женщины боялись ходить мимо него по вечерам, а по ночам и подавно. Фото памятника выложили в Сеть, и там его сравнивали и с зловещими мертвецами, и с ужасными средневековыми персонажами.

Нововоронежскую Аленку сравнивали со зловещей средневековой монахиней. Фото: Ольга Бугаева, группа "Страдающее средневековье", ВКонтакте.

А так могла бы выглядеть классическая картина. Фото: Илья Решетников, ВКонтакте.

А этот образ, видимо, навеян годом. Фото: соцсети

21 декабря местные власти признали, что на выходе получили совсем не то, что думали увидеть. Кстати, уверяли, что эскиз Александра Шилина казался им легким и воздушным. В тот же день памятник убрали из парка.

А вот в Новоронежской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, выступившей заказчиком монумента, уверены, что монумент им быстро удастся продать. Уверяли, что уже есть по крайней мере один заказчик. По мнению представителя этой организации, авторы имели право на такое видение Аленки.