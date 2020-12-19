«Я боюсь там ночью ходить»: В городе Воронежской области открыли жуткий памятник Аленке

Скриншот видео, «Подслушано Нововоронеж» во «ВКонтакте»

В Нововоронеже в парке открыли памятник основательнице села Новая Аленовка. Произошло это вчера, 18 декабря. Скульптуру установили ко 250-летию со дня образования населенного пункта. Это событие могло бы пройти не так заметно, но арт-объект вызвал бурю негодования и скептических ухмылок со стороны местных жителей. Они уже сутки обсуждают скульптуру в соцсетях.

Скриншот видео, «Подслушано Нововоронеж» во «ВКонтакте»

Девушка, которая олицетворяет, согласно местной легенде, основательницу Аленку, выглядит не просто страшной, а страшной до ужаса – пишут пользователи соцсетей, выкладывают коллажи и даже сочиняют ироничные стихи.

По легенде Аленка пришла на Дон из-под Лебедяни. Она нашла красивое место у небольшого ручья, позвала людей, и они вместе основали здесь поселение. Девушку позже убил разбойник Кудеяр. Именно в честь нее позже назвали ручей и село Аленовкой.

Авторы скульптуры не известны. Но согласно их задумке, памятник должен был в будущем стать местом свиданий и загадывания желаний.