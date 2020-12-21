Появилось видео сноса памятника жуткой Аленке в Нововоронеже

Аленка не получилась «воздушной и легкой». Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В Нововоронеже демонтировали памятник основательнице села Новая Аленовка. Пугающая скульптура Аленки стала предметом бурных дискуссий. Ведь вместо воздушной и красивой девушки, получилась железная громоздкая фигура со зловещим взглядом.

Напомним, открытие памятника прошло 18 декабря в одном из парков города. Заказчиком объекта выступила Новоронежская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Установку памятника приурочили к 250-летию со дня образования населенного пункта. По легенде именно Аленка нашла красивое место у небольшого ручья и основала поселение. Правда, позже ее убил разбойник Кудеяр. В честь девушки назвали ручей и село.

Видео с торжественного открытия памятника мгновенно разлетелось по соцсетям. Образ Аленки стал интернет-мемом. Одни сравнивали ее с мертвецами, другие - с ужасающими средневековыми персонажами.

Процесс демонтажа. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

21 декабря местные власти пояснили, что объект получился не таким, как был задуман. На предоставленном архитектором Александром Шилиным эскизе девушка казалась «воздушной и легкой». Поэтому администрация решила демонтировать фигуру. Видео сноса скульптуры поступило в редакцию «КП».

Отметим, что заказчик (общественная организация ветеранов и пенсионеров) резко отреагировал на критику памятника. По словам председателя организации Лидии Федоровой, автор имел право на такое видение Аленки. Также она добавила, что уже появились люди, которые хотят купить демонтированный объект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Заказчики жуткого памятника Аленке в Новоронеже: «У нас его уже хотят купить». Ставший известным арт-объект может найти хозяина, который разбирается в искусстве (подробнее)

«Получилось не то, что задумывали». Арт-объект демонтируют в Нововоронеж снесут 21 декабря (подробнее)