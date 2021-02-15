Памятник жуткой Аленке купил крупный воронежский бизнесмен

Новый владелец установит Аленку в будущем парке скульптур возле Сити-парка "Град" в Воронеже Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Арт-объект Аленка, ставший интернет-мемом, приобрела компания крупного воронежского девелопера – ГК Хамина. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГК. Также там пояснили, что ее намереваются установить в будущем парке скульптур возле сити-парка "Град" города-спутника "Солнечный" в Воронеже.

Спорный арт-объект из Воронежской области не уехал Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Чуть позже в компании пообещали дать подробный комментарий. Торги по продаже скульптуры состоялись сегодня, 15 февраля. Всего участвовало в них четыре претендента. Как рассказала организатор аукциона Ольга Орлова, спустя два часа определился победитель. Ею была признана Елена Николаевна Осипова.

Она предложила за спорный арт-объект 2,6 млн рублей. Стартовали с 1 млн рублей.

Судя по «Спарку», в Воронеже тезка Елены Осиповой является акционером сети фитнес-клубов «Триэль» группы компаний Хамина.

Сама победительница пообещала дать комментарий через организаторов торгов, но позже отказалась.

Памятник основательнице села Новая Аленовка установили 18 декабря. Приуроченный к 250-летию населенного пункта страшный арт-объект простоял всего лишь три дня. В парке, где разместили Аленку, люди боялись ходить по ночам и выложили жуткие фото в соцсетях. Скульптура в мгновение ока стала мемом, поэтому власти на третий день установки решили ее демонтировать. С кем только Аленку не сравнивали – от символа коронавирусного 2020 года до скульптур глубокого Средневековья.

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