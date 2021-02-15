Жуткую скульптуру Нововоронежской Аленки, ставшую интернет-мемом, продали на аукционе за 2,6 млн рублей. Торги завершились сегодня, 15 февраля. Судя по протоколу, победителем стала некая Осипова Елена Николаевна.– Покупатель пообещал предоставить в скором времени свои контакты для обратной связи, – рассказали организаторы торгов.Начальная цена арт-объекта составляла 1 млн рублей. Именно в такую сумму обошлось создание скульптуры. Продали ее дороже почти в 2,5 раза.Организаторы пояснили, что к торгам было допущено четыре участника. Победителем стал участник под номером 3. Шаг аукциона составил 50 тыс. рублей.Напомним, на аукцион скульптуру выставила организация-исполнитель ИП. Пилипенко В. И. После демонтажа руководство фирмы забрало памятник себе и вернуло заказчикам деньги. Также они поясняли, что, если удастся продать Аленку дороже, чем в 1 млн рублей, деньги они отдадут на благотворительность.Скульптура жуткой нововоронежской Аленки, которую «забраковали» местные жители, привлекла интерес многих знаменитостей. Желание приобрести ее высказывали рестораторы, политики, музыканты. Но на деле оказалось, что большинство отказалось потом от этой идеи.Памятник основательнице села Новая Аленовка установили 18 декабря. Приуроченный к 250-летию населенного пункта страшный арт-объект простоял всего лишь три дня. В парке, где разместили Аленку, люди боялись ходить по ночам и выложили жуткие фото в соцсетях. Скульптура в мгновение ока стала мемом, поэтому власти на третий день установки решили ее демонтировать. С кем только Аленку не сравнивали – от символа коронавирусного 2020 года до скульптур глубокого Средневековья.Читайте также:«Я боюсь там ночью ходить»: В городе Воронежской области открыли жуткий памятник Аленке (подробнее...)«Получилось не то, что задумывали». Арт-объект снесли 21 декабря (подробнее...)