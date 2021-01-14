Объявление об аукционе по продаже жуткой нововоронежской Аленки появилось сегодня, 14 января, на электронной торговой площадке «Российский аукционный дом». Подать заявку на приобретение ставшего популярным арт-объекта могут все желающие до 14 февраля. Сами торги стартуют 15 февраля.На аукцион скульптуру выставила организация-исполнитель ИП. Пилипенко В. И. После демонтажа руководство фирмы забрало памятник себе и вернуло заказчикам деньги.Продавец в объявлении ласково назвал памятник – «Арт-объект «Аленушка». Как говорится в аукционной документации, он «является предметом пространственно-изобразительного искусства». Памятник выкован из металла, его высота 2,4 метра вместе с металлической конструкцией. Указаны даже детальные характеристики.Что касается торгов, то проводимый аукцион объявили с открытой формой подачи предложений. Начальная стоимость – один миллион рублей. Именно в такую сумму ранее обошелся объект заказчикам. Для того, чтобы поучаствовать в аукционе, необходимо будет внести задаток в 100 тысяч рублей и сделать это до 11 февраля. Объявлен шаг на повышение – он составляет 50 тысяч рублей.Ранее интерес к нововоронежской Аленке, которую «забраковали» местные жители, проявило немало народу. Ставшая мемом в интернет-пространстве приглянулась даже известным личностям – рестораторам, политикам, музыкантам. Пока неизвестно, все ли они готовы будут участвовать в аукционе. Как рассказали в мэрии Нововоронежа, им меньше чем за месяц поступило несколько десятков обращений, в том числе и из-за рубежа. Арт-объект стал известен далеко за пределами России – в Канаде, США, Израиле, Испании.Что касается нового памятника Аленки в Нововоронеже, местные власти от этой идеи не отказываются. На месте снесенной жуткой скульптуры к лету должна появиться новая. Ее изготовит московская компания «Лит Арт» причем абсолютно безвозмездно. В феврале они планируют предоставить эскизы.Напомним, памятник основательнице села Новая Аленовка установили 18 декабря. Приуроченный к 250-летию населенного пункта страшный арт-объект простоял всего лишь три дня. В парке, где разместили Аленку, люди боялись ходить по ночам и выложили жуткие фото в соцсетях. Скульптура в мгновение ока стала мемом, поэтому власти на третий день установки решили ее демонтировать. С кем только Аленку не сравнивали – от символа коронавирусного 2020 года до скульптур глубокого Средневековья.Читайте также:«Получилось не то, что задумывали». Арт-объект снесут 21 декабря (подробнее)Появилось видео сноса памятника жуткой Аленке. Вместо воздушной и красивой девушки, получилась железная громоздкая фигура со зловещим взглядом (подробнее)