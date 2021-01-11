Судьба жуткой нововоронежской Аленки должна будет решиться в ближайшие дни. Сейчас обсуждают вопрос, когда будут проводить аукцион по продаже нашумевшего страшного арт-объекта. Уже поступило более 50 обращений от желающих приобрести скульптуру. Среди них известные рестораторы, политики, музыканты. Даже, по словам краеведа Бориса Смольянинова, написала некая Иванка Трамп. Дочь ли это 45-го президента США Дональда Трампа – неизвестно. Но арт-объект стал известен далеко за пределами России – в Канаде, США, Израиле, Испании.Впрочем, глава администрации Новоронежа Владимир Лещенко сомневается, что все, кто прислал обращения, в реалии захотят приобрести Аленку.– Обращений много, но это все слова. Многие хотят на этом пропиариться. Сейчас определяют, как и где будет проходить аукцион. После его объявления можно будет понять, сколько всего подадут заявок, – отметил Владимир Лещенко.С исполнителем заказа – воронежской компанией ИП Пилипенко контракт расторгли и деньги они уже вернули. Как сообщалось ранее, на изготовление Аленки ушел 1 млн рублей. Несколькими днями ранее, 5 января в мэрии Нововоронежа собиралась в очередной раз рабочая группа. Поводом стал приезд специалистов из московской компании «Лит Арт», специализирующейся на изготовлении скульптур. Предполагается, что новая Аленка будет на этот раз из бронзы.Как рассказал краевед Борис Смольянинов, участник рабочей группы, компания предложила сделать новый арт-объект безвозмездно. В феврале они предоставят эскизы памятника Аленки, а в марте – макет. К лету скульптуру обещают установить в парке Нововоронежа.Борис Смольянинов даже предложил дату открытия памятника – 18 июня. И, если улучшиться ситуация с коронавирусом, можно в этот день в городе провести праздник – День Клубники, который отмечается во многих населенных пунктах российской глубинки. На последнем заседании рабочей группы также было предложено рассмотреть предложения по организации в городе культурного фестиваля «Хрустальная Аленка» и начать печь хлеб «Аленовский».Установленный 18 декабря памятник основательнице села Новая Аленовка, на месте которого появился Новоронеж, бурно обсуждается в соцсетях и СМИ вот уже практически месяц. Приуроченный к 250-летию населенного пункта арт-объект должны были открыть еще 8 октября. Но тогда не решились: скульптура получилась «страшненькой». Памятник исполнители увезли на доработку. Но после переделки он стал еще страшнее. После установки Аленки в парке люди боялись даже по ночам ходить и выложили жуткие фото в соцсетях. Скульптура в мгновение ока стала мемом, поэтому власти на третий день установки решили ее демонтировать.Впрочем, за это время вскрылись и другие подробности. На эскизах, с которых кузнец ковал статую, изображена молодая женщина. А по архивным материалам ей было за 50 лет.– По воспоминаниям старожилов Аленке было 52-53 года. Она пришла в наши края из села Сергиевское из-под Лебедяни и была дамой зажиточной. Имела не менее 10 душ крепостных. Но решили вот сделать ее молодую, – поделился краевед Борис Смольянинов.Впрочем, страшная Аленка испугала не всех. Многие даже нашли ее красивой и у нее появилась масса поклонников. К примеру, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что «мог бы даже ее полюбить». А московский художник сделал из пластика красивый мини-бюст. С каждым днем появляются желающие выкупить Аленку. Пока же она лежит на складе и ждет своего часа.Читайте также:Воронежский кузнец о жуткой Аленке: «У нее нет даже бровей!». Специалист по ковке прокомментировал спорный арт-объект (подробно)Автор эскиза жуткого памятника Аленке в Нововоронеже: «Я делал лицо понежнее» (подробнее)На Новый год вместо елки встреча у Аленки: как памятник в Новоронеже стал интернет-символом уходящего года (подробнее)