Сегодня в Нововоронеже было подписано трехстороннее соглашение, которое решило судьбу памятника Аленки. Его подписали мэрия города, заказчик объекта – городской Совет ветеранов правоохранительных органов Вооруженных сил и компания-подрядчик, которая занималась изготовлением арт-объекта – ИП Пилипенко В. И.Стороны договорились, что подрядчик забирает Аленку и возвращает Совету ветеранов 1 млн рублей.Как пояснила председатель ветеранской организации Лидия Федорова, продажей скульптуры теперь займется сам подрядчик.– Они будут уже решать, что делать с Аленкой. Сказали, будут продавать. Пообещали, если удасться продать дороже, чем в 1 млн рублей, то разницу отдадут нам, а мы ее используем на благотворительность.К сожалению, с самим директором подрядной организацации Владимиром Пилипенко связаться не удалось. В данный момент он находится в Нововоронеже на совещании. Также в воронежском офисе компании нам пояснили, что кузнец, который непосредственно стал исполнителем заказа, «не является офисным сотрудником», это частное лицо.Напомним, жуткий памятник к 250-летию села Новая Аленовка его основательнице открыли 18 декабря. Он быстро прославился на всю страну своим видом – грузная, тяжелая фигура женщины с выпученными глазами. Местные жители даже побоялись ходить ночью возле нее. После того, как скульптура приобрела славу, произошло уже немало событий.В понедельник Аленку демонтировали. А чуть позже появились желающие ее купить, среди них есть знаменитые личности, такие, как экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, столичный ресторатор Борис Зарьков, а также владелец воронежского кафе «Гармошка» Николай Шалыгин. Теперь им придется договариваться непосредственно с исполнителем.Читайте также:Автор эскиза жуткого памятника Аленке в Нововоронеже: \\"Я делал лицо понежнее\\" (подробнее)На Новый год вместо елки встреча у Аленки: как памятник в Новоронеже стал интернет-символом уходящего года (подробнее)