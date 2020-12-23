Судьба ставшей мемом Аленки - памятника в Нововоронеже, теперь известного на всю страну - решится в среду, 23 декабря. Об этом сообщила Лидия Федорова, представитель Новоронежской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, выступившей заказчиком монумента.По ее словам, в 13.00 состоится аукцион в администрации Нововоронежа. Удалось ли оперативно оповестить о нем всех заинтересованных в приобретении памятника людей (в их числе есть, к примеру, известные на всю страну продюсер Андрей Разин и столичный ресторатор Борис Зарьков), Лидия Федорова пояснить не смогла.В администрации Нововоронежа информацию об аукционе (во всяком случае в ближайшие часы) опровергли.- В 13.00 состоится совещание, на которое приглашены представители общественности, совета ветеранов, депутаты городской думы - всего более 20 человек. На нем обсудят, что дальше делать с этим памятником, - рассказал и.о. главы администрации Нововоронежа Алексей Дорошенков. - Ранее планировали провести совещание после новогодних праздников, но в связи с большим общественным резонансом организовали его раньше. Не исключены любые варианты дальнейшей судьбы Аленки, в том числе и продажа ее с аукциона.Напомним, 18 декабря в одном из новоронежских парков появился памятник Аленке - в честь девушки, по преданию основавшей село Новая Аленовка, на месте которого возник современный Нововоронеж. Лицо у монумента было настолько жуткое, что женщины боялись ходить мимо него темными вечерами. Автор эскиза Аленки, воронежский архитектор Александр Шилин ожидал, что его детище все же будет понежнее. Увы...Фото памятника выложили в Сеть, и там его сравнивали и со зловещими мертвецами, с героями фильмов ужасов, и, само собой, с кошмарным 2020 годом.Власти прислушались к протестам местных жителей и 21 декабря снесли памятник. Сейчас он хранится на складе той самой Новоронежской городской общественной организации ветеранов. Ждет своей участи.Если Разин и Зарьков всерьез настроены выполнить свои обещания, монумент уедет в Москву либо в Сочи, где есть отель сети известного ресторатора. Но памятник может остаться и в Воронеже. Владелец ресторана \\"Гармошка\\" Николай Шалыгин даже место уже присмотрел для Аленки на входе.Как говорится, делайте ваши ставки, господа!