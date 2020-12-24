Как можно было сделать такое? До сих пор люди недоумевают в соцсетях, почему такой страшной получилась Аленка, если на эскизе она смотрится совершенно по-другому. Корреспондент «Комсомольской правды» связался с руководителем воронежской мастерской художественной ковки «Золотой гвоздь» Альбертом Полященко и попросил прокомментировать, в чем он видит ошибки авторов арт-объекта.По мнению Альберта Полященко, это не кузнечное дело – браться за скульптуры людей, поскольку там используются совершенно другие технологии.– Возможно ли переделать скульптуру?– Здесь надо думать. Мне кажется, в этом случае нужно менять концепцию. Не нужно брать за основу чисто человеческие черты лица, нужно ее делать чуть абстрактной, легкой, воздушной, без привязок к глазам. Иначе получится, как этом случае. Я видел эскиз, который нарисовал архитектор, она там кардинально отличается. Эскиз красивый. А то, что получилось в реалии, это не то. Я бы просто предложил сделать ее более абстрактной, без отчетливых черт лица. В скульптурах девушек, женщин акцент сделан на платье, шляпу, но не на тело. Его как правило мастерят из прозрачных прутиков, без четкого лица. В случае с Аленкой тематика такая: никто не знает, какое у нее было лицо. Это мифический персонаж. Это и было первой ошибкой.– Мог ли знать такие вещи кузнец?– Нет. Он не знал, как делать. Здесь надо по-другому. Автор эскиза должен был сразу предложить: будет ли это литье, чеканка, выковка, либо выбрать другую концепцию арт-объекта, ту, о которой я говорю – без привязки к чертам лица. Кузнец ворота кует, а тут даже технология не та. У Аленки даже бровей нет. Человек сразу теряет форму.Известно, что автором эскиза выступил известный воронежский архитектор Александр Шилин, а исполнителем – подрядная организация – воронежская ИП Пилипенко. По их заказу делал скульптуру один из воронежских кузнецов.Сегодня, 24 декабря, было подписано соглашение. Согласно ему, теперь подрядная организация забирает памятник себе. А заказчику – городскому Совету общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов возвращает 1 млн рублей.Напомним, жуткий памятник к 250-летию села Новая Аленовка его основательнице открыли 18 декабря. Он быстро прославился на всю страну своим видом – грузная, тяжелая фигура женщины с выпученными глазами.В понедельник, 21 декабря Аленку демонтировали. А чуть позже появились желающие ее купить.Читайте также:Автор эскиза жуткого памятника Аленке в Нововоронеже: \\"Я делал лицо понежнее\\" (подробнее)На Новый год вместо елки встреча у Аленки: как памятник в Новоронеже стал интернет-символом уходящего года (подробнее)