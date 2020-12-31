В своем аккаунте в Twitter лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить памятник устрашающе-знаменитой нововоронежской Аленке в Москве. По его мнению, ему нашлось бы место по соседству со скульптурой самого политика. С оговоркой только: «если ей не найдется места».– Если для новоронежской «Аленки» так и не найдется места — можно установить ее во дворе Института мировых цивилизаций, рядом с моей скульптурой, созданной Зурабом Церетели, – написал политик.Ранее Жириновский выразил недоумение, почему большинство высказывается негативно о ее внешности. По словам политика, он мог бы ее «даже полюбить», несмотря на все ее недостатки.– Аленушка не уродливая, а вполне нормальная скульптура, - написал он. – Женщины не обязаны соответствовать «стандарту» красоты.И вопреки общему мнению повесил ее портрет на дверях своей приемной в Госдуме. В самой партии ЛДПР подтвердили интерес своего вождя к Аленке и сообщили, что готовы приобрести памятник.Пока же жуткая скульптура хранится у воронежского изготовителя – ИП Пилепенко. Ему его вернули власти Нововоронежа после сноса арт-объекта. Надо отдать должное, что приобрести его нашлось немало желающих, в числе которых экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, столичный ресторатор Борис Зарьков и его коллега из Воронежа, владелец ресторана «Гармошка» Николай Шалыгин и др.Предполагается, что после новогодних праздников арт-объект должен уйти с молотка на аукционе. Точная его дата пока не назначена. Но известна сумма, в которую он обошелся заказчику – Новоронежской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – один миллион рублей. Вполне вероятно, что эта стоимость станет стартовой во время торгов.Напомним, памятник жуткой Аленке установили в Нововоронеже 18 декабря. Открытие монумента приурочили к празднованию 250-летия села Новая Аленовка, на месте которого по легенде позже возник Нововоронеж. По преданию, эта девушка шла из Лебедяни. Ей приглянулось место на берегу реки Дон. Позвала она туда других людей, так и возникло село.Ваяли скульптуру на грантовые деньги концерна Росэнергоатома, который и выделил средства на проведение мероприятий в честь празднования юбилейной даты. Автором идеи выступил архитектор Александр Шилин. По его эскизу такую жуть потом и сделал кузнец.Фото памятника Аленки разместили в соцсетях. Местные жители утверждали, что мимо него женщины боятся ходить по вечерам – у скульптуры зловещая улыбка и выпученные глаза. После этого остроумные россияне каких только ассоциаций с памятником не придумали. Предлагали –новую упаковку шоколада «Аленка», изменить лицо одноименной девушке на картине Васнецова. Предложили, что это вообще символ уходящего ковидного 2020 года. И даже проводили параллели со средневековьем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Заказчики жуткого памятника Аленке в Новоронеже: «У нас его уже хотят купить». Ставший известным арт-объект может найти хозяина, который разбирается в искусстве (подробнее)«Получилось не то, что задумывали». Арт-объект демонтируют в Нововоронеж снесут 21 декабря (подробнее)Появилось видео сноса памятника жуткой Аленке. Вместо воздушной и красивой девушки, получилась железная громоздкая фигура со зловещим взглядом (подробнее)