В своем Телеграм-канале бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский разместил пост о новоронежском памятнике Аленке, породившем множество мемов в соцсетях. Колоритный аксакал воронежской политики, как оказалось, не разделяет мнения большинства- Алёнушка не уродливая, а вполне нормальная скульптура , - написал он. - Женщины не обязаны соответствовать \\"стандарту\\" красоты. Так что если новоронежцам она не понравилась, мы готовы разместить скульптуру на одном из объектов ЛДПР. А пока я повесил её фото на дверях своей приемной в Госдуме.Надо сказать, в ЛДПР подтвердили интерес своего вождя к Аленке и сообщили, что готовы памятник приобрести.Напомним, ранее о желании купить скандальный монумент говорили экс-продюсер \\"Ласкового мая\\" Андрей Разин, столичный ресторатор Борис Зарьков и его коллега из Воронежа, владелец ресторана \\"Гармошка\\" Николай Шалыгин.Аленка вроде как обошлась инициаторам ее создания в сумму около миллиона рублей. Но не исключено, что на предстоящем аукционе цена резко возрастет. Особенно, если учесть, какие корифеи подключаются к этому процессу.Напомним, памятник Аленке решили сделать в честь 250-летия Нововоронежа. Девушка с таким именем по преданию основала село Новая Аленовка, на месте которого и возник город атомщиков. Эскиз архитектора Александра Шилина одобрили, вроде бы он был достаточно мил. Но вот в итоге в фирме-подрядчика сваяли нечто такое, мимо чего после открытия памятника 18 декабря женщины боялись ходить по вечерам. Больно у Аленки зловещая улыбка и выпученные глаза.После того, как одна из жительниц Нововоронежа разместила фото монумента в соцсети, памятник стал мишенью для остроумцев со всей России. Одни внедряли Аленку в одноименный шоколад и известную картину Васнецова, где милая девушка ждет своего братца Иванушку.Другие проводили параллели с персонажами фильмов ужасов и называли монумент символом \\"ковидного\\" 2020 года.21 декабря власти Новоронежа решили от греха подальше Аленку снести. А 24 декабря заключили с фирмой-подрядчиком джентльменское соглашение о том, чтобы они деньги вернули. А взамен дали им право продать Аленку на аукционе. С условием, что часть вырученных денег может пойти на благотворительные цели и на нужды Нововоронежа.