Застройщик пытается обжаловать штраф за снос здания хлебозавода XIX века в Воронеже

Момент разрушения здания Фото: Кадр видео

Специализированный застройщик «Выбор-Север» попытается обжаловать в Воронежском областном суде штраф за снос зданий комплекса «Третьего товарищества паровых мукомольных мельниц», что был расположен на улице Фридриха Энгельса.

В феврале Ленинский районный суд оштрафовал структуру компании на 750 тысяч рублей. Застройщика обвинили в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ).

Однако позже появилось «экспертное заключение», что «произошла полная физическая утрата объекта и утрата его историко-культурного значения». Вот только краевед Ольга Рудева заявила, что личность заказчика весьма странной экспертизы, скажем так, связана с компанией-застройщиком.

Напомним, хлебозавод № 1 вместе с комплексом исторических зданий разрушили 5 декабря 2020 года. А днем ранее, когда от него практически ничего не осталось, его признали объектом культурного наследия. За такую медлительность чиновники стали предметом интереса Следственного комитета, возбудившего уголовное дело за халатность.

В строительной компании в свою очередь также судятся с управлением по охране культурного наследия.