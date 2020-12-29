Структура компании «Выбор» ООО «Выбор-Север» подала любопытный иск в Арбитражный суд Воронежской области. Ответчиком выступает региональное управление по охране объектов культурного наследия (ОКН). Истец выступил с заявлением о «признании решений и действий (бездействий) незаконными». Это следует из материалов суда.Какие конкретно претензии предъявляются к госструктуре – пока неизвестно. Однако ранее между застройщиком и управлением возникли споры по поводу снесенного хлебозавода № 1 в центре Воронежа. Ведомство включило «Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества» вместе с главным производственным корпусом и дымовой трубой в перечень выявленных объектов культурного наследия Воронежской области. Однако к тому времени застройщик основную часть его успел снести. Спасительный документ подписали слишком поздно – 4 декабря. К этому времени скандал вокруг здания конца XIX века разгорелся до российских масштабов.Ранее комплекс, расположенный по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д. 88, считался «обладающим признаки объекта культурного наследия».После его сноса произошло немало событий. Губернатор намекнул, что допустивших это чиновников ждут увольнения. На застройщика, по заказу которого разрушили комплекс исторических зданий, завели административное дело. В прокуратуре Воронежской области также сообщили о том, что начата проверка по факту сноса.