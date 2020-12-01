Губернатор анонсировал кадровые изменения в управлении по охране объектов культурного наследия после сноса зданий XIX века в Воронеже

Объект полностью разрушен Фото: "Мой и твой Воронеж".

Губернатор Александр Гусев 1 декабря в прямом эфире прокомментировал снос комплекса конца XIX века. Речь идет о зданиях бывшего хлебозавода №1 (ул. Фридриха Энгельса, 88). Старейшее сооружение, относящееся к пищевой промышленности в Воронеже, не успело стать объектом культурного наследия. Пока шли формальные процедуры, его практически полностью снесли.

- Это показательный пример того, как нельзя взаимодействовать, - прокомментировал Александр Гусев. Губернатор подчеркнул, что неверно поступили в данной ситуации все три стороны - общественный совет, региональное управление по охране объектов культурного наследия и сам собственник.

По словам Александра Гусева, региональное управление по охране объектов культурного наследия формально отнеслось к ситуации и слишком долго проводило работу по постановке комплекса на учет. Необходимо было идти на контакт с собственником, но этого не было сделано. Глава региона отметил, что в связи с этим в управлении могут произойти кадровые изменения. Общественный совет, как отметил спикер, также не обращал внимание на объект, хотя о его значимости говорили уже в начале 2000-х годов.

- Со стороны застройщика ситуация также выглядит некрасиво, - прокомментировал Александр Гусев. Вот только запретить снос уже не получится. Это грозит судом и многомиллионными исками. Застройщик вложил в территорию более 100 млн рублей и, видимо, решил не идти на переговоры.

- Объект полностью разрушен. Принять в один день решение о защите объекта было бы неправильно. Будет неправильно поставить на охрану один фундамент. Мы должны сделать углубленный проект планирования центра города. Необходимо показать все места для развития, - сказал Александр Гусев.

Напомним, собственник 20 ноября разрушил башню конца XIX века, а к 24 ноября расправился и с остальной мельницей. Большинство опрошенных воронежцев высказали свое возмущение по поводу этой «операции» . Но, возможно, собственнику все-таки придется ответить в рамках административного дела.