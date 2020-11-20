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В Воронеже на видео попало разрушение башни XIX века хлебозавода № 1

Собственник наплевал на просьбы общественников повременить со сносом
Юрий КОЗЛОВ
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Начало разрушения башни, сейчас от нее уже почти ничего не осталось.

Начало разрушения башни, сейчас от нее уже почти ничего не осталось.

Фото: кадр с видео

В ближайшее время от хлебозавода № 1 на улице Фридриха Энгельса ничего не останется. А от башни XIX века теперь уже сохранился лишь фундамент. Но и его скоро порушат.

- В пятницу, 20 ноября, за работу принялись весьма резво. Строительная техника, весьма похожая на клюв динозавра, сделала то, что не дали сотворить оккупантам в Великую Отечественную войну, - разрушила башню XIX века, - рассказала краевед Ольга Рудева.

Напомним, главный корпус, два служебных и дымовая труба входила в Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества - старейшее производство, относящееся к пищевой промышленности, в Воронеже. Доцент ВГТУ Павел Попов и архитектор-реставратор Татьяна Кашкина в конце октября стали инициаторами включения их в список объектов, обладающим признаками объекта культурного наследия.

Однако в региональном отделении государственной инспекции культурного наследия соответствующее решение принимать не торопились. Указание было дано - оформить его в срок до 11 декабря.

- Работа по установлению историко-культурной ценности затруднена закрытием для посещения государственных архивов Воронежской области в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, - отметили в пресс-службе правительства Воронежской области.

В итоге собственник участка понял, что время у него есть. И не стал его тратить зря. Видимо, к утру 21 ноября от хлебозавода № 1 уже ничего не останется. А обломки былой красоты никто уже до 11 декабря изучать не будет.

Напомним, в планах московской группы «Стойленская нива», подконтрольной американскому инвестфонду Arco International, закрыть шесть хлебозаводов в Воронежской области и оставить только один. Что с бывшими пищевыми предприятиями бывает дальше, мы уже увидели. На примере хлебозавода № 1.