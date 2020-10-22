В центре Воронежа могут сохранить здание мельницы XIX века в закрытом хлебозаводе

Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества (главный корпус, два служебных и дымовая труба) по адресу: улице Фридриха Энгельса, 88, могут сохранить. Хотя давно закрытый хлебозавод, в который входит этот исторический объект, планируют отдать под застройку.

О том, что в региональном управлении по охране объектов культурного наследия приняли решение, позволяющее на это надеяться, сообщил краевед Павел Попов на своей странице ВКонтакте. Чиновники ответили на его совместное с архитектором-реставратором ООО «Параметр» Татьяны Кашкиной заявление о необходимости сохранения здания. Они сообщили, что мельница включена в перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. И есть перспектива. Здание могут включить и в другой перечень - вновь выявленных объектов культурного наследия. А этот статус означает, что мельница попадет под защиту государства.

Напомним, что «Русская продовольственная компания» продала несколько хлебозаводов, в том числе и расположенный на улице Фридриха Энгельса, московской группе «Стойленская нива», подконтрольной американскому инвестфонду Arco International. Все участки, где сейчас расположены производственные здания, после этого собираются продать под застройку. Кроме хлебозавода № 7. Его, напротив, планируют расширить. Участок хлебозавода № 1 уже купил застройщик – компания «Выбор». В ее планы, по данным ряда источников, входит строительство на этом месте жилого дома.

Справка «КП»

Здание крупорушки 1873 г купчихи Русиновой, вошедшее в 1890-е гг. в состав мельничного комплекса, - самый старый объект историко-архитектурного наследия Воронежа, связанный с пищевой промышленностью. Это была самая крупная мельница Воронежа с паровым двигателем на 230 лошадиных сил. А в 1929 году на ее базе построили самый первый хлебозавод Воронежа по проекту воронежского зодчего Михаила Замятнина. Это одна из последних его работ. В том же году Михаил Николаевич умер.

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