Американцы собираются закрыть шесть хлебозаводов в Воронежской области

Хлебозаводов в Воронежской области станет значительно меньше, зато стройплощадок больше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже могут прекратить существование три хлебозавода: № 1 (фактически уже остановленный), № 2 и АО «Тобус». Кроме того, судя по всему, доживают последние дни еще три таких предприятия в районах области. Это «Новохоперскхлеб», «Острогожскхлеб» и «Семилукихлеб».

Связан такой «конец света» для хлебопекарной промышленности с тем, что прежний владелец предприятия - «Русская продовольственная компания» (РПК) решила продать часть своего бизнеса московской группе «Стойленская нива». Любопытно, что фактически эта группа подконтрольна американскому инвестфонду Arco International.

Так вот, новый владелец, по данным ряда источников, планирует существенно расширить «Хлебозавод № 7». Якобы он после этой процедуры сможет покрыть 60 процентов рынка, что до последнего времени делали семь предприятий. А площадки в Воронеже под хлебозаводами собираются продать подо что? Правильно, под строительство. Неясно при этом еще и куда податься людям, которые могут лишиться работы.

Ситуацию прокомментировал руководитель департамента аграрной политики Воронежской области Алексей Сапронов:

- Такая оперативная информация есть, но я ее полностью подтвердить не могу. Знаю только, что наша компания действительно продает контрольный пакет акций предприятию «Стойленская нива». Но это предприятие занимается производством аналогичной продукции, в том числе муки и хлеба, – говорить о том, что оно полностью решило освободиться от хлебного бизнеса, я не могу.

По мнению Алексея Сапронова, ситуация находится на контроле властей. Если новый владелец хлебозаводов все-таки решит их закрыть, то, по его словам, можно увеличить объемы производства на других предприятиях. В частности, одна крупная компания собирается построить в Воронежской области завод по производству хлеба.

– Формально они «не наши», это Липецк, но завод будет построен здесь, и мы вполне можем считать его региональным, – заявил Алексей Сапронов.