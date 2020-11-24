В Воронеже продолжают сносить старинные здания хлебозавода

кадр видео со страницы сообщества "Мой и твой Воронеж" в "ВК"

Протесты воронежцев по поводу сноса построек 19 века, входящих в комплекс зданий бывшего хлебозавода №1, не возымели действия. Вслед за трубой (напомним, ее не стало 20 ноября) рабочие начали демонтаж четырехэтажного здания паровой мельницы, за сохранение которой ратовало Воронежское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Кадры сноса кирпичного корпуса разместили в сообществе «Мой и твой Воронеж».

Застройщика не остановил даже тот факт, что по инициативе общественников Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области внесло эти постройки в перечень объектов, обладающих признаками культурного наследия.