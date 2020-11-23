«Интересна лишь как интерьер городской среды»: мнения воронежцев по поводу сноса трубы хлебозавода разделились

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О том, что выкуп строительной компанией территории и зданий бывшего хлебозавода №1 на улице Фридриха Энгельса обернется сносом вековых построек, догадывались все – и местные жители, наблюдающие за активностью рабочих и стягиванием техники, и общественники-краеведы. Именно поэтому еще в октябре этого года Воронежское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры инициировало включение в перечень объектов, обладающего признаками объекта культурного наследия «Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества». Общественный совет при управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области единогласно поддержал идею.

ПЕРЕЖИЛА БОМБЕЖКИ И ОККУПАЦИЮ

Но … 20 ноября экскаватор начал крушить старинную трубу постройки XXI века.

- Прямо сейчас ломают трубу, - написала в тот день на своей странице в соцсети краевед-общественник Ольга Рудева. - Но ломают, боясь, охранник бегает и предупреждает, что снимают, клюв (ковш – Ред.) опускают. Хуже оккупантов, да. Труба 19 века в войну выстояла.

К вечеру того от трубы осталась гора битого красного кирпича. Новость о сносе всколыхнула горожан. Комментируя в интернете это событие, они не стеснялись эмоций:

- О чем можно говорить, если после 1917 года большевики уничтожили половину исторических памятников, храмов, церквей, музеев и усадьб? Такого отношения к своей культуре и истории нет не в одной стране! Наследники коммунистов продолжают дело разрушения России.

- Где дети будут учиться красоте? На кирпичных коробочках или новорусской архитектуре? Неужели это невозможно остановить?

- Ну, конечно, лучше очередной человейник построить, тем более, что цена жилья в этом месте будет ох, какая!

- Борьба с денежными мешками бессмысленна! Выиграют, к сожалению, они.

На охране государства здания хлебозавода, действительно, не числились. И документального подтверждения их исторической ценности не было. Но защитники построек единогласны в своем главном аргументе: труба и весь комплекс зданий пережили бомбежки и оккупацию в годы Великой Отечественной войны, когда город был разрушен на 90%. И уже одним этим, казалось бы, заслужили себе долгую мирную жизнь. Ведь не так много у нас построек, по которым мы можем судить о прежнем облике города. Но, очевидно, для строительной фирмы, пустившей историю под экскаватор, это не весомый аргумент.

В ОХРАНЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ НИКТО НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН

Справедливости ради отметим, что не все горожане, в том числе и краеведы, признают историческую ценность построек хлебозавода.

- У меня такое впечатление, что мы теперь будем биться за каждый кирпич, - считает воронежский краевед Владимир Елецких. – Честно, не понимаю и не разделяю истерии вокруг этой трубы. Была бы она хоть чем-то знаменита, или представляла собой архитектурную ценность… Я всегда ратую за сохранение памятников, но в данном случае, если и есть в сохранении трубы какой-то смысл, то только как в интерьере городской среды. Не больше.

Гораздо больше, по мнению Елецких, надо горевать об утрате уникального сахарного завода в Рамони, сносе усадьбы Веневитиновых-Олениных в Староживотинном, распродаже и разорении усадьбы в Чертовицах, запустении дома Гардениных, который вот-вот завалится…

- Если бы у нас на всех домах, охраняемых государством, хотя бы висели соответствующие информационные таблички, это помогло бы сохранить многие из снесенных памятников, - продолжает Елецких. – Но этого почему-то нет. Да и вообще, в Воронеже присвоить зданию статус охраняемого государством объекта – целая история. Сразу вводится налог для арендаторов, а для ремонта такого дома собственнику нужно утверждать проект. И никто в этом не заинтересован…

Теперь в истории со сносом хлебозавода будут разбираться правоохранительные органы. Воронежское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры направило в прокуратуру Воронежской области обращение с просьбой проверить законность работ по демонтажу построек на территории объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества». Еще одно обращение, уже с просьбой остановить демонтаж и сохранить пока еще сохранившиеся постройки, общественники направили в управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

КАКИМ ЕЩЕ ВОРОНЕЖСКИМ ПОСТРОЙКАМ ГРОЗИТ СНОС

К сожалению, в Воронеже в плачевном состоянии находятся многие старинные дома, судьба которых вызывает сегодня тревогу краеведов. Вот лишь некоторые из них:

Дом Медведевой на улице Помяловского

Дом Окупова возле Никольской церкви

Дача Вяхиревой на улице Ленина

Дом, где жил Константин Феоктистов, на улице Республиканской