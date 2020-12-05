В Воронеже завершается снос старинного хлебозавода, вызвавший большой общественный резонанс

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В субботу, 5 декабря, застройщик продолжил снос старинного хлебозавода на улице Фридриха Энгельса, который вызвал бурное негодование воронежцев. Утром строители начали демонтировать последние уцелевшие стены построек.

Напомним, снос комплекса паровой мельницы конца XIX века начался 20 ноября с разрушения башни. Местные жители забили тревогу. Но несмотря на петицию к президенту, обращение к общественникам, местным властям, арт-акцию и даже нецензурную надпись, рифмующуюся с названием застройщика, строители не прекратили снос.

Губернатор возложил ответственность за снос на управление по охране объектов культурного наследия, которое слишком долго оформляло комплекс в перечень ценных объектов.