В Воронеже на разрушителей старинной мельницы хлебозавода № 1 завели административное дело

Мельницу добили 24 ноября. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Владельцу земельного участка хлебозавода № 1 придется отвечать в рамках административного дела за снос здания мельницы конца XIX века. Об этом сообщили в региональном управлении по охране объектов культурного наследия.

Дело возбудили по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ "Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". Ответственность по ней: для отдельных граждан - штраф от 15 до 200 тысяч рублей; для должностных лиц - от 20 до 400 тысяч рублей; для юридических лиц - от 200 тысяч до 5 миллионов рублей.

Напомним, главный корпус, два служебных и дымовая труба входили в Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества. Это было старейшее здание, относящееся к пищевой промышленности, в Воронеже. Доцент ВГТУ Павел Попов и архитектор-реставратор Татьяна Кашкина в конце октября стали инициаторами включения их в список объектов, обладающим признаками объекта культурного наследия. Но в региональном отделении государственной инспекции культурного наследия соответствующее решение принимать не торопились. Специалистам его поручили оформить в срок до 11 декабря.

Собственник участка ждать не стал, и 20 ноября разрушил башню конца XIX века, а к 24 ноября расправился и с остальной мельницей. Большинство опрошенных воронежцев высказали свое возмущение по поводу этой "операции".

Если даже предположить, что владельцу участка вкатят штраф в пять миллионов (что очень маловероятно), это для него будет ничто по сравнению с доходов от строительства очередной высотки и последующей продажи квартир и площадей под офисы в центре города. А красивой башни и исторических зданий уже не вернешь.